Wall Street presagia una crisis de créditos

El segundo foco de atención es el crédito privado. Tras la crisis de 2008, los grandes fondos como Apollo y Blackstone se han convertido en jugadores clave, prestando a empresas medianas y de mayor riesgo. Las recientes quiebras generaron un cruce de acusaciones entre bancos y fondos sobre cuál sector carga con más riesgo. La caída del 25% en las acciones del banco Jefferies, expuesto a First Brands, no hizo más que avivar el debate.

Según el FMI, bancos de Estados Unidos y Europa prestaron US$ 4,5 billones a actores del crédito privado. Si ese sector tambalea, también lo harán los bancos.

Finalmente, el impacto de las tasas de interés sigue pesando. Las pérdidas no realizadas en bonos en manos de bancos —que alcanzaron US$ 690.000 millones en 2022— aún suman US$ 395.000 millones. Con menos respaldo de la Fed que en 2023, los prestamistas son más vulnerables a impagos.

La sensación en Wall Street es una creciente preocupación de que pequeños casos aislados puedan ser señales de un problema estructural más profundo.

