Inminente fallo de la Corte Suprema de USA sobre los aranceles de Donald Trump

Entonces, ¿por qué Sauer argumentaba lo contrario? Porque la Constitución otorga al Congreso la autoridad para recaudar ingresos mediante aranceles e impuestos. Al afirmar que el razonamiento de Trump difiere considerablemente de lo que realmente ha dicho, Sauer esperaba persuadir a la Corte Suprema para que mantuviera los aranceles.

No solo están en juego estos aranceles en particular, sino también un principio fundamental del gobierno estadounidense. Los redactores de la Constitución otorgaron a los legisladores el control del presupuesto para garantizar que el presidente no pudiera adquirir los poderes dictatoriales de un rey. No solo están en juego estos aranceles en particular, sino también un principio fundamental del gobierno estadounidense. Los redactores de la Constitución otorgaron a los legisladores el control del presupuesto para garantizar que el presidente no pudiera adquirir los poderes dictatoriales de un rey.

Ese principio se ha ido erosionando durante generaciones a medida que la presidencia imperial ha ido ganando terreno en el Congreso. Este año, la situación se agravó cuando Trump, de forma arbitraria, extrajo dinero o participaciones de empresas que necesitaban favores del gobierno federal, retuvo fondos asignados a universidades, estados y otras entidades, y prácticamente eliminó de la financiación a agencias creadas por ley, como USAID y el Departamento de Educación. Los republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, no solo lo han mantenido a la expectativa, sino que a menudo lo han apoyado con entusiasmo.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, impuso límites a algunas de las acciones del presidente Joe Biden , pero aún no lo ha hecho con Trump. Filosóficamente, tiende a interpretar la autoridad del presidente sobre política exterior o el poder ejecutivo de manera bastante amplia.

El debate

Pero incluso para este tribunal, permitir que cualquier presidente imponga el mayor aumento de impuestos desde 1982 (3,9 billones de dólares en una década, según estimaciones de la propia oficina de presupuesto de Trump) sin ninguna participación del Congreso puede ser ir demasiado lejos.

En un momento dado, el juez Neil Gorsuch , al explicar su propio razonamiento , dijo: “La parte realmente clave del contexto aquí… es que la asignación constitucional del poder tributario al Congreso, el poder de meter la mano en los bolsillos del pueblo estadounidense, es simplemente diferente y lo ha sido desde la fundación del país”.

El caso es, en apariencia, específico y técnico. Trump ha elevado los aranceles a casi todos los países hasta niveles del 100%, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

La ley permite al Presidente «regular» las importaciones para contrarrestar emergencias originadas en el extranjero. Trump afirma que «regular» va más allá de las herramientas que suelen utilizar los presidentes, como las sanciones, e incluye los aranceles. Sus oponentes sostienen que el Congreso no pretendía que la ley autorizara aranceles, y señalan que existen numerosas leyes que sí lo hacen, por ejemplo, para abordar el déficit comercial o las prácticas comerciales desleales. Los tribunales inferiores han fallado en contra de Trump.

Trump argumenta que los aranceles son una herramienta lógica para llevar a cabo la política exterior, al igual que los embargos y las sanciones, que caen más directamente bajo la exclusiva jurisdicción del presidente. Por eso Sauer buscó desvincularlos de los ingresos. “El hecho de que generen ingresos es solo incidental. Los aranceles serían más efectivos, por así decirlo, si nadie los pagara”, porque habrían logrado su objetivo de modificar el comportamiento de otro país o desviar todas las compras estadounidenses de las importaciones a los productos nacionales, afirmó.

Sin embargo, Trump socava constantemente estos argumentos, y recientemente declaró en el programa "60 Minutes" de la CBS que Estados Unidos no quiere fabricar algunos de los productos a los que ha impuesto aranceles, como la ropa interior. Ha reducido, pero no eliminado, los aranceles a los países que firmaron acuerdos.

El fallo de la Corte

No es la mera existencia de los aranceles lo que altera el orden constitucional, sino su magnitud y alcance. Sus detractores argumentan que violan dos principios fundamentales para la separación de poderes. Según la doctrina de las «cuestiones fundamentales», los presidentes no pueden atribuirse facultades con amplias repercusiones económicas o políticas en una ley sin la autorización expresa del Congreso. Según la doctrina de la «no delegación», el Congreso no puede ceder sus funciones legislativas a terceros. Sauer argumentó que ninguna de las dos doctrinas se aplicaba en este caso, ya que los aranceles de Trump se enmarcan dentro de su facultad para dirigir la política exterior, una función presidencial.

Pero el tribunal no lo aceptó. Trump está utilizando “el poder de imponer aranceles a cualquier producto de cualquier país, en cualquier cantidad y por cualquier período de tiempo. Parece que se trata de una gran atribución”, declaró el presidente del Tribunal Supremo , John Roberts . Su “instrumento es la imposición de impuestos a los estadounidenses, y ese siempre ha sido el poder fundamental del Congreso”.

La jueza Elena Kagan dijo: “Un impuesto sin límite máximo, un impuesto que puede ser cualquier cosa, que aquí lo quiera el presidente, allá lo quiera una agencia, plantearía un problema de delegación bastante profundo”.

La audiencia sugiere que al menos 6 de los 9 jueces —los 3 liberales, Roberts, Gorsuch y Amy Coney Barrett— están dispuestos a ratificar la decisión del tribunal inferior y fallar en contra de Trump.

Sigue la agitación en el Capitolio estadounidense, entre los memos republicanos y los demócratas. /Martin Falbisoner/Wikipedia. Capitolio, el Legislativo, y su cesión de facultades al Ejecutivo.

Exageración de Donald Trump

Trump ha afirmado que esto “destruiría literalmente a los Estados Unidos de América”.

Esto no parece probable. Perdería algunos ingresos, pero no todos, ya que algunos aranceles se impusieron bajo autoridades que no son objeto de este caso. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estima que US$ 90.000 millones de los US$ 195.000 millones recaudados hasta ahora están en riesgo.

De cara al futuro, Trump podría recuperar los ingresos perdidos mediante otras medidas arancelarias. Esto podría limitar su poder de negociación, pero no demasiado.

La consecuencia más importante recae sobre la gobernanza estadounidense. Trump ha cimentado su agenda, desde aranceles y deportaciones hasta ataques contra presuntos narcotraficantes venezolanos , en una autoridad presidencial prácticamente sin control. Si prevaleciera en este caso, podría recaudar casi cualquier tipo de impuesto simplemente invocando una emergencia con alguna conexión extranjera, por tenue que sea. Un futuro presidente podría declarar una emergencia climática e imponer un impuesto al carbono.

Como señaló Gorsuch, en la práctica, el Congreso no podría recuperar estos poderes, ya que eso requeriría una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para anular el veto inevitable del Presidente.

«Es una espiral descendente hacia la acumulación gradual pero continua de poder en el Poder Ejecutivo, en detrimento de los representantes electos del pueblo», declaró Gorsuch. El mensaje de los magistrados el miércoles: Quizás sea hora de detenerlo.

