La dura confesión de Julián Weich: "Pensé en suicidarme, pero aprendí a soltar"

Cómo volvió a sentirse en paz entre la terapia y lo espiritual

En 2019, Weich decidió probar con los registros akáshicos, una práctica espiritual sin aval científico, pero con cada vez más adeptos. Según sus seguidores, ahí se puede acceder a una especie de "archivo energético" del alma, donde estarían las memorias de otras vidas. Suena esotérico, sí, pero el conductor lo vivió como una herramienta simbólica.

Durante esa sesión, la mujer que lo atendió lo sorprendió con una pregunta directa y sin anestesia: "¿Usted piensa mucho en suicidarse, Julián?" "Sí, todo el tiempo", respondió él. Y la respuesta que recibió lo dejó pensando hasta hoy: "No lo haga, porque en todas sus vidas anteriores lo hizo siempre y no resolvió nada."

"Eso para mí fue espectacular", contó. "Me hizo entender que no era un problema que tengo ahora, sino algo que viene de atrás, como una mochila."

image El conductor probó los registros akáshicos y encontró en esa experiencia una forma de alivio. A partir de entonces, reinterpretó su dolor y logró vivir con más liviandad.

Weich asegura que esa charla le cambió la cabeza. No porque haya encontrado una cura mágica, sino porque logró ponerle otro sentido al sufrimiento. Desde entonces, cada vez que ese pensamiento aparece, se repite una frase que lo ayuda a soltar: "Cuando ahora, que casi no se me cruza, llega ese pensamiento, digo: ‘¡Ah, no! No es mío’. Y vivo más feliz."

No todos van a creer en los registros akáshicos, y está bien. Lo importante es que él encontró una manera de entenderse, de reacomodarse después de tocar fondo. En esta época, hablar de espiritualidad suena cliché y pedir ayuda todavía genera culpa, pero escuchar a alguien como Weich decir "sí, me pasó y salí" vale muchísimo.

Si vos o alguien que conocés está pasando un momento difícil, podés comunicarte al 0800-999-0091, el servicio nacional de orientación y apoyo en salud mental. Atienden las 24 horas, todos los días del año.

