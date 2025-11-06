En una charla íntima con Ángel de Brito en Bondi Live, Julián Weich sorprendió al contar cómo enfrentó una depresión que lo llevó a tener pensamientos de suicidio. Sin golpes bajos pero con una sinceridad desarmante, el conductor reveló el recorrido que hizo (entre médicos, terapia y una experiencia espiritual) para volver a encontrarle sentido a todo.
QUÉ LO AYUDÓ
La dura confesión de Julián Weich: "Pensé en suicidarme, pero aprendí a soltar"
Julián Weich habló sin vueltas en Bondi Live sobre su depresión, los pensamientos más oscuros y cómo una experiencia espiritual le cambió la forma de mirarse.
Depresión, tabú y verdad: el lado que Julián Weich decidió mostrar
Hay confesiones que dejan helado a cualquiera por lo humanas que pueden ser. "Cuando tengo un problema grave, pienso: ‘Me mato’", dijo Julián Weich en vivo, con la calma de quien ya pasó por el abismo y no necesita fingir nada. Era la muestra más cruda de lo que implica vivir con pensamientos suicidas que se repiten sin quererlo, una especie de eco mental que no avisa y te agota.
Weich pasó por Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live y contó que sufrió una depresión aguda, que estuvo medicado unos 6 meses y que, más allá del tratamiento, entendió algo que muchos todavía niegan: "No tengo vergüenza en decirlo. Y ahí me di cuenta de que hay mucha gente deprimida, mucha gente que la está pasando mal".
El conductor, que durante años se mostró con su buena onda en Sorpresa y media, decidió hablar del tema sin maquillajes ni frases armadas. Dijo que hizo terapia, que fue al psiquiatra, que se atendió como corresponde, y que después cuando se sintió más fuerte, buscó otro tipo de respuesta. Necesitaba entenderse desde otro lugar, un lugar que la ciencia a veces no alcanza a nombrar.
Su sinceridad no buscaba convencer a nadie. Weich no dice "hagan esto", dice "esto me pasó". Y en una sociedad donde hablar de salud mental todavía cuesta, que un hombre tan conocido lo haga sin miedo ayuda más que mil campañas oficiales.
Cómo volvió a sentirse en paz entre la terapia y lo espiritual
En 2019, Weich decidió probar con los registros akáshicos, una práctica espiritual sin aval científico, pero con cada vez más adeptos. Según sus seguidores, ahí se puede acceder a una especie de "archivo energético" del alma, donde estarían las memorias de otras vidas. Suena esotérico, sí, pero el conductor lo vivió como una herramienta simbólica.
Durante esa sesión, la mujer que lo atendió lo sorprendió con una pregunta directa y sin anestesia: "¿Usted piensa mucho en suicidarse, Julián?" "Sí, todo el tiempo", respondió él. Y la respuesta que recibió lo dejó pensando hasta hoy: "No lo haga, porque en todas sus vidas anteriores lo hizo siempre y no resolvió nada."
"Eso para mí fue espectacular", contó. "Me hizo entender que no era un problema que tengo ahora, sino algo que viene de atrás, como una mochila."
Weich asegura que esa charla le cambió la cabeza. No porque haya encontrado una cura mágica, sino porque logró ponerle otro sentido al sufrimiento. Desde entonces, cada vez que ese pensamiento aparece, se repite una frase que lo ayuda a soltar: "Cuando ahora, que casi no se me cruza, llega ese pensamiento, digo: ‘¡Ah, no! No es mío’. Y vivo más feliz."
No todos van a creer en los registros akáshicos, y está bien. Lo importante es que él encontró una manera de entenderse, de reacomodarse después de tocar fondo. En esta época, hablar de espiritualidad suena cliché y pedir ayuda todavía genera culpa, pero escuchar a alguien como Weich decir "sí, me pasó y salí" vale muchísimo.
Si vos o alguien que conocés está pasando un momento difícil, podés comunicarte al 0800-999-0091, el servicio nacional de orientación y apoyo en salud mental. Atienden las 24 horas, todos los días del año.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte
Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D