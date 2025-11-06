Superclásico: El tarotista de Boca arriesgó un pronóstico y ¿se va Gallardo?

El vidente, que en otras oportunidades había acertado resultados clave del conjunto azul y oro, destacó además el papel de la hinchada y el entorno energético de la Bombonera como factores determinantes: “El estadio es un punto de energía muy fuerte. Si Boca entra con la cabeza clara y mantiene el orden, el triunfo está escrito”.

Boca goleó a Barracas Central 1-3 y se metió en puestos de Copa Libertadores

Boca se impuso 3-1 ante Barracas Central en el partido postergado de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en un encuentro que cambió completamente en el segundo tiempo.

El marcador lo abrió Rodrigo Insúa para el “Guapo” a los 20’ del primer tiempo y en el complemento, Milton Giménez marcó un doblete a los ocho y diez minutos, mientras que Miguel Merentiel culminó la victoria a los 21’ para el “Xeneize”.

Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual.

Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.

River cayó ante Gimnasia y perdió una chance clave en el Monumental

River Plate cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el enfrentamiento por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota en el estadio Monumental, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo se quedó con el sexto lugar del Grupo B. Mientras que el “Lobo” concretó el noveno lugar de la grilla.

El único gol del compromiso por el campeonato llegó de la mano del centro delantero Luis Marcelo Torres.

En los instantes finales, en el medio de la desesperación, el conjunto liderado por Marcelo Gallardo generó diversas jugadas claras de gol, las cuales finalizaron con definiciones imprecisas.

En el último minuto del encuentro, con la revisión del árbitro Nazareno Arasa, el Millonario tuvo una oportunidad de lujo desde los doce pasos para cerrar el partido con un empate. El centro delantero colombiano Miguel Ángel Borja tomo la responsabilidad de sellar la igualdad, pero no pudo realizar un disparo con confianza y el arquero Nelson Insfrán despejó el peligro.

De esta forma, con un penal atajado en el último minuto, Gimnasia ganó después de 20 años de espera en el Monumental y alivió su situación con el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

