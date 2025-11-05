urgente24
Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund, goleada de los de Guardiola

Manchester City goleó 4 a 1 a Borussia Dortmund en la jornada de cierre de la 4º fecha de la fase de liga de la Champions League.

5 de noviembre de 2025 - 14:27

EN VIVO

champions-league-vivo-portada.jpg
Los rivales de Boca y River en el Mundial de Clubes (Benfica, Bayern, Inter) clasificaron en Champions League.

Los rivales de Boca y River en el Mundial de Clubes (Benfica, Bayern, Inter) clasificaron en Champions League.

Champions League: Una clase magistral de fútbol del Manchester City

El partido comenzó parejo, o sea los primeros minutos fueron ida y vuelta, pero poco a poco el Manchester City fue sacándole la pelota y sometiendo a su rival, como una serpiente que suavemente va atrapando a su presa, sabiendo que se la va a devorar. Así lo sometió el equipo de Guardiola a su rival.

Sobre los 30 minutos el City ya ganaba 2 a 0 y había puesto a su rival patas para arriba, ya que no podía salir y el encuentro parecía que terminaría en goleada. Se fueron al complemento de esa forma, con un 2-0 en favor de los ingleses y con un juego superior.

En el complemento los dirigidos por Guardiola no hicieron otra cosa que confirmar el resultado y la diferencia, ya que anotaron el 3 a 0, otra vez Foden con un gran gol. Pero el City se relajó y sufrió más de la cuenta.

Pasados los 70 minutos el equipo alemán descontó, y eso hizo que el City se desacomodara, los alemanes se fueron con todo para adelante y buscaron el milagro de empatar el partido, pero no llegaron a descontar nuevamente, y en una contra liquidó el City con gol de Cherki y todo terminó 4 a 1.

Todos los resultados de la 4º fecha de Champions League

Repasamos los resultados de los 18 partidos de la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League

  • Nápoli 0-0 Frankfurt
  • Slavia Praga 0-3 Arsenal
  • Atlético Madrid 3-1 Unión ST. Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 Mónaco
  • Juventus 1-1 Sporting Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-1 PSV
  • PSG 1-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 Copenhague
  • Qarabag 2-2 Chelsea
  • Pafos FC 1-0 Villarreal
  • Ajax 0-3 Galatasaray
  • Brujas 3-3 Barcelona
  • Inter 2-1 Kairat Almaty
  • Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-1 Atalanta
  • Benfica 0-1 Leverkusen

La 5º fecha de Champions League se jugará el 25 y 26 de noviembre de 2025 y volveremos a estar en vivo con todos los resultados.

Final, Manchester City goleó a Borussia Dortmund 4 a 1

El equipo de Guardiola que sufrió al final del partido terminó goleando 4 a 1 y escala en la tabla.

Todos los resultados del miércoles

  • Ajax 0-3 Galatasaray
  • Brujas 3-3 Barcelona
  • Inter 2-1 Kairat Almaty
  • Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-1 Atalanta
  • Benfica 0-1 Leverkusen
Goooooool liquida el Manchester City 4-1 (Video)

Cheri puso el 4-1 para el Mancheter City y ahora si el partido está liquidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986189971875631267&partner=&hide_thread=false
Ahora sufre el City

Increíblemente el partido cambió luego del gol de Antón, y ahora el Borussia Dortmund ataca al City en busca del milagro. Los de Guardiola están desconcertados y tiran todo lo bien que hicieron en 70 minutos a la basura. Donnarumma ya salvó varias veces a los ingleses de la segunda caida y el inicio del caos.

Resultados sobre 80 minutos de juego

  • Ajax 0-3 Galatasaray
  • Brujas 3-3 Barcelona
  • Inter 2-1 Kairat Almaty
  • Manchester City 3-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-1 Leverkusen
Goooool del Borussia Dortmund, descuentan los alemanes 3-1 (Video)

Cuando no llegaba con mucho peligro, el conjunto alemán llega al descuento por medio de Antón. El Borussia Dortmund se va para adelante sobre 75 minutos de juego a intentar la épica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986184769395113993&partner=&hide_thread=false

75 minutos de juego

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 3-2 Barcelona
  • Inter 2-1 Kairat Almaty
  • Manchester City 3-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-1 Leverkusen

Gooooool del Manchester City, otra vez Foden, 3-0 (Video)

Manchester liquida la faena, con otro gol de Phil Foden, muy similar al anterior, el conjunto de Guardiola se impone en juego y golea en resultado, efectividad pura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986181369194488221&partner=&hide_thread=false

57 minutos de juego resultados

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 1-1 Kairat Almaty
  • Manchester City 3-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen

Arranca el segundo tiempo

Manchester city se impoine 2 a 0 a Borussia Dortmund y puede haber goleada.

46 minutos de juego, resultados:

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 1-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 2-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Primer tiempo: Manchester City se impone ante Borussia Dortmund

El conjunto de Guardiola gana 2 a 0 al término de los primeros 45 minutos, no solo se impone en el resultado, también lo hace claramente en el juego, ya que con el correr de los minutos se fue incrementando la diferencia entre ambos. La diferencia es de 2 goles pero podría ser mayor.

El resto de los partidos al finalizar los primeros tiempos:

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 1-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 2-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Goooool del Manchester City 2-0 (Video)

Manchester City anota el segundo gol. Haaland pone el 2 a 0 y estira la diferencia. Sobre 35 minutos los de Guardiola se imponen ante Borussia Dortmund.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/footy_hubX/status/1986169182640026059&partner=&hide_thread=false

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 0-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 2-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Gooooool del Manchester City 1-0 (Video)

El Manchester City abre el marcador con un gran gol de Phil Foden con un tiro cruzado desde afuera del area que se clava abajo al lado del palo derecho del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutbolDigitalok/status/1986169674850038120&partner=&hide_thread=false
  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 0-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 1-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Manchester City mejor en el primer cuarto de hora

El local ahoga al Borussia Dortmund que le cuesta salir de su campo de juego. A pesar de eso no lo puede plasmar en el marcador y siguen 0 a 0. Repasamos los otros resultados que ya tienen goles.

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 2-1 Barcelona
  • Inter 0-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 0-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Comenzó el partido, el City y el Dortmund igualan 0 a 0

Dieron comienzo todos los partidos de las 17hs, los resultados:

  • Ajax 0-0 Galatasaray
  • Brujas 0-0 Barcelona
  • Inter 0-0 Kairat Almaty
  • Manchester City 0-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 0-0 Atlethic de Bilbao
  • Marsella 0-0 Atalanta
  • Benfica 0-0 Leverkusen
Se vienen 7 partidos en simultáneo para cerrar la 4º fecha

Luego de los dos grandes partidos que tuvimos en el primer turno llega el pelotón de 7 encuentros que cerrarán la 4º fecha de la fase de liga de la Champions League.

  • 17hs – Ajax vs Galatasaray – TV: ESPN3
  • 17hs – Brujas vs Barcelona – TV: ESPN
  • 17hs – Inter vs Kairat Almaty – TV: ESPN2
  • 17hs – Manchester City vs Borussia Dortmund – Fox Sports
  • 17hs – Newcastle vs Atlethic de Bilbao – TV: ESPN4
  • 17hs – Marsella vs Atalanta – TV: Disney + Premium
Chelsea no pudo en Azerbaiyán

En un partidazo el Qarabag y el Chelsea empataron 2 a 2. El conjunto inglés arrancó ganando 1 a 0 con gol de Estevao pero en pocos minutos Andrade y Jankovic se lo dieron vuelta. El Chelsea tuvo que trabajar para poder empatarlo y la igualdad llegó por medio del hispano-argentino Alejandro Garnacho, quién le dio el 2 a 2 final al Chelsea.

Batacazo, Pafos gana su primer partido en la historia de la Champions League

Pasó lo inesperado, el Pafos de Chipre, ese equipo que se metió inesperadamente en la fase de grupos de la Champions League acaba de ganar el primer partido de su historia en una Champions League, y nada menos que ante Villarreal de España. El gol del triunfo por 1 a 0 se lo dió Luckassen de cabeza tras un tiro de esquina.

Garnacho le da el empate a Chelsea 2-2 (Video)

El español nacionalizado argentino Alejandro Garnacho convirtió el empate para Chelsea y ahora el conjunto inglés y el Qarabag empatan 2 a 2 en Azerbaiyán.

En Chipre el Pafos sigue ganandole al Villarreal 1 a 0 sobre 62 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986146568165097508&partner=&hide_thread=false
Otro batacazo, gol del Pafos 1-0 (Video)

El conjunto de Chipre madruga en el inicio del complemento a los españoles y abre el marcador. El sorprendente Pafos gana 1 a 0 con gol de Luckassen al Villarreal. Pafos y Qarabag sorprenden en el inicio del miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986144258407981205&partner=&hide_thread=false
Comienza el complemento

Arrancan los segundos 45 minutos de ambos partidos

  • Qarabag 2-1 Chelsea
  • Pafos 0-0 Villarreal
Primer tiempo: Sorpresa, cae Chelsea y empatan Pafos-Villarreal

La primera sorpresa de este miércoles la está dando el Qarabag que en su casa, en Azerbaiyán, está derrotando 2 a 1 a Chelsea, el flamante campeón del mundo. El conjunto inglés ganaba 1 a 0 con gol de Estevao pero Andrade y Jankovic se lo dieron vuelta y Qarabag se va al descanso 2 a 1 arriba.

En el otro encuentro Pafos y Villarreal empatan en Chipre en un partido parejo, el emapte no les sirve ya que ningunon de los dos ganó en la competencia todavía.

Sorpresa, Qarabag lo da vuelta 2-1 (Video)

Sopresa en Azerbaiyán, el Qarabag lo da vuelta en pocos minutos con goles de Andrade y Jankovic para ganarle al campeón del mundo por 2 a 1, pierde Chelsea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986135921566121985&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986137722373722344&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986138340131840110&partner=&hide_thread=false
Chelsea abre el marcador (Video)

Estevao abre el marcador para Chelsea y convierte el primer gol del día miércoles. El conjunto inglés le gana en Azerbaiyán a Qarabag por 1 a 0. En el otro encuentro Pafos y Villarreal no se sacan ventajas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986132822243828210&partner=&hide_thread=false

Comienzan los partidos del primer turno

Ya juegan en Chipre Pafos FC-Villarreal y en Azerbaiyán Qarabag-Chelsea. Ambos encuentros estan 0-0.

Nueva jornada de Champions League

Comienza una nueva jornada de Champions League, la cual cerrará la 4º fecha de la fase de liga y empezará a ir definiendo para que está cada equipo. Estaremos con el plato principal a partir de las 17hs en vivo, el partido de Manchester City y Borussia Dortmund, pero antes tendremos otros dos como aperitivo.

A partir de las 14:45hs de nuestro país arrancaremos la jornada con los partidos de los necesitados Pafos FC y Villarreal, y el de Qarabag con el campeón del mundo Chelsea. Esta todo preparado para disfrutar, quedate en Golazo24.

