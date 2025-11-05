Champions League: Manchester City 4-1 Borussia Dortmund, goleada de los de Guardiola

El Manchester City derrotó por 4 a 1 a Borussia Dortmund en el Etihad Stadium por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League. Los goles fueron anotados por Phil Foden en dos ocasiones, Erling Haaland y Rayan Cherki el restante para el local, y Waldemar Antón descontó para la visita. El City escala a 10 unidades y trepa en la tabla mientras que el Dortmund se cae con 7 unidades.
Final, Manchester City goleó a Borussia Dortmund 4 a 1
El equipo de Guardiola que sufrió al final del partido terminó goleando 4 a 1 y escala en la tabla.
Todos los resultados del miércoles
- Ajax 0-3 Galatasaray
- Brujas 3-3 Barcelona
- Inter 2-1 Kairat Almaty
- Manchester City 4-1 Borussia Dortmund
- Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
- Marsella 0-1 Atalanta
- Benfica 0-1 Leverkusen
