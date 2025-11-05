Champions League: Manchester City 3-1 Borussia Dortmund y el cierre de la 4º fecha

Manchester City recibe en el Etihad Stadium al Borussia Dortmund por la 4º fecha de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos suman 7 unidades pero los alemanes están clasificando directo a octavos de final por diferencia de goles, mientras que los ingleses a 16vos de final.
Goooool del Borussia Dortmund, descuentan los alemanes 3-1 (Video)
Cuando no llegaba con mucho peligro, el conjunto alemán llega al descuento por medio de Antón. El Borussia Dortmund se va para adelante sobre 75 minutos de juego a intentar la épica.
75 minutos de juego
- Ajax 0-0 Galatasaray
- Brujas 3-2 Barcelona
- Inter 2-1 Kairat Almaty
- Manchester City 3-1 Borussia Dortmund
- Newcastle 2-0 Atlethic de Bilbao
- Marsella 0-0 Atalanta
- Benfica 0-2 Leverkusen
