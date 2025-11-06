El Gobierno congela la pulseada judicial y la reabre recién en marzo: Los motivos

La Corte y la posibilidad de una ampliación

Pese a las posturas enfrentadas, el Gobierno se muestra dispuesto a negociar con el kirchnerismo una eventual ampliación del máximo tribunal cuando llegue el momento. Señalan como interlocutores centrales al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, dos figuras con peso en la arquitectura judicial del peronismo.

Lo que aún no está definido son los candidatos que Milei propondrá en 2026. La caída de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en abril dejó al Ejecutivo sin nombres firmes, aunque en la Casa Rosada admiten que desde entonces se trabaja sobre un listado de posibles reemplazos.

Entre ellos figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, quien en su momento fue evaluado como opción para la Procuración del Tesoro.

Juzgados federales y cargos clave, también para marzo

Además de la Corte, el Ejecutivo quiere avanzar en el mediano plazo en la negociación por las 150 vacantes en juzgados federales. La idea es trabajar ese capítulo con los gobernadores dialoguistas, con quienes Milei planea coordinar una agenda judicial más amplia.

La mesa política de la Casa Rosada también pretende incluir en ese paquete la discusión por la sucesión del procurador Eduardo Casal y de la defensora general Stella Maris Martínez, dos cargos clave del sistema judicial que el Gobierno también quiere renovar.

Por ahora, todas esas conversaciones quedarán congeladas. El oficialismo apuesta a atravesar diciembre sin abrir frentes adicionales y a retomar la agenda judicial recién en marzo, cuando el Congreso vuelva al esquema ordinario de sesiones.

