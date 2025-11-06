urgente24
Lima: un paraíso gastronómico y artístico que se destaca en Latinoamérica

Durante enero y junio del 2025 la capital de Perú, Lima, alcanzó alrededor de 390 mil búsquedas de espacios ofrecidos por medio de la plataforma Airbnb.

06 de noviembre de 2025 - 14:57
Lima: un destino lleno de encanto, gastronomía y arte en Latinoamérica.

Lima se ha establecido firmemente como el epicentro turístico en Perú. La capital ejerce un poderoso magnetismo que atrae por igual a sus propios ciudadanos y aquellos que disfrutan del turismo. Su fórmula es inconfundible: una fascinante mezcla de historia viva, modernidad y una escena culinaria sin rival.

Los principales viajeros que recibe la capital peruana vienen de América Latina. Santiago (Chile), Bogotá, Medellín (Colombia) y Buenos Aires (Argentina) son las ciudades de origen que registraron el mayor número de reservas en Lima por medio de la plataforma Airbnb.

Entre enero y junio de 2025, Lima registró cerca de 390 mil búsquedas de estadías de espacios ofrecidos por anfitriones en la plataforma Airbnb. Este interés puede demostrar que la capital peruana continúa ganando protagonismo entre viajeros. Durante este periodo, las reservas hechas por peruanos hacia Lima aumentaron casi un 40%, mientras que las realizadas por visitantes extranjeros se incrementaron en más de un 15% frente al mismo periodo del año anterior.

Lima, una de las ciudades que ten&eacute;s que visitar. (Foto: Airbnb).

Lima, una de las ciudades que tenés que visitar. (Foto: Airbnb).

Gastronomía, arte y autenticidad: el alma de Lima

Lima puede ser una experiencia que transforma. La ciudad abre sus puertas a una diversidad inigualable, en la que cada actividad se convierte en un momento inolvidable de conexión. Permite sumergirse en la vibrante autenticidad de sus mercados locales, explorar museos que custodian la historia y pasear por barrios típicos donde la tradición y el arte urbano conviven en cada mural y expresión cultural. Esta metrópolis es la puerta que invita a descubrir la inmensa riqueza culinaria y el legado artístico de Perú, dos tesoros esenciales que aguardan para cautivar cada uno de los sentidos.

