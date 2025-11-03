Crece la demanda de viajes al exterior financiados en cuotas sin interés

Aprovechar eventos de descuentos: Fechas como el CyberMonday 2025 se convirtieron en una oportunidad clave para congelar precio, combinar con cuotas y obtener código promocional o bonificación adicional.

Oferta y promociones en agencias y operadores turísticos

Las agencias están adaptándose a esta demanda con ofertas específicas para el segmento argentino que quiere viajar al exterior con financiación: durante CyberMonday 2025, la agencia Sí, Viajo ha lanzado su programa “Sí, Viajo Week”, unas jornadas especiales de promociones con financiación en cuotas para viajes internacionales.

Según indica su CEO, Ezequiel Mayoni: “Nuestro objetivo es que los argentinos puedan soñar, decidir y financiar su viaje al exterior sin que el tipo de cambio o la inflación los frene. Brindamos cuotas accesibles y destinos globales para que puedan planificar con anticipación dónde y cómo pasar las fechas festivas o sus vacaciones 2026”.

“Sí, Viajo ofrece planes de pago accesibles y transparentes, con cuotas fijas en 3, 6 y hasta 9 pagos, según las fechas y destinos elegidos y aplica tanto en viajes nacionales como internacionales. Estas facilidades se realizan a través de transferencias o en efectivo, brindando una verdadera financiación directa y clara desde el primer momento, sin condiciones ocultas ni confusiones sobre los medios de pago.”, agrega.

El ritmo de reservas muestra que los viajeros argentinos ya están mirando los primeros días de enero y febrero de 2026, así como la ventana de festejos de fin de año, como momento óptimo para concretar viajes al exterior. Con financiación en cuotas, la carga del pago queda distribuida a lo largo de varios meses, lo que facilita lanzar la compra ahora y disfrutar más adelante.

------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

El outlet de Buenos Aires con 70% de descuento que tenés que conocer ya

Cuenta DNI confirmó el descuento más esperado para noviembre

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción bomba en vuelos al exterior y nacionales

Verano 2026: cuánto salen los pasajes en micro a Mar del Plata, Córdoba o Bariloche