urgente24
ZONA $ Cuenta DNI > descuentos > Billetera virtual

APROVECHALO

Cuenta DNI confirmó el descuento más esperado para noviembre

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, ya confirmó a todos que vuelve el descuento más esperado durante noviembre.

03 de noviembre de 2025 - 11:09
Cuenta DNI confirmó el reintegro que todos esperaban.

Cuenta DNI confirmó el reintegro que todos esperaban.


Cuenta DNI renovó sus promociones para noviembre y confirmó que estará presente uno de los descuentos más esperados por los usuarios de la billetera virtual. Si bien el mismo sufrió varias modificaciones en los últimos meses aún sigue vigente este mes.

Todos los usuarios de Cuenta DNI esperan con ansias el cambio de mes para poder acceder a este descuento que, sin duda, es de los más utilizados de la billetera virtual. Se trata del reintegro en carnicerías, el cual sufrió varias modificaciones en el último tiempo.

image
Cuenta DNI confirma su descuento en carnicer&iacute;as.

Cuenta DNI confirma su descuento en carnicerías.

Cuenta DNI confirmó cuándo será el descuento en carnicerías

Cuando comenzó el boom de Cuenta DNI el reintegro del 35% en carnicerías se hacía todos los sábados y domingos. Muchos aprovecharon a lo grande y fue una manera de alentar el consumo en este rubro. Sin embargo, después fue modificándose mes a mes.

Seguir leyendo

Hoy en día el descuento en carnicerías se realiza un solo sábado al mes y en esta oportunidad será el próximo 8 de noviembre con tope de $6000. Aquellos que se acerquen a estos comercios, además de pescaderías y granjas, van a poder acceder a dicha promoción.

De esta manera es ideal para hacer una buena compra. Muchos comienzan a guardar carne para las Fiestas ya que aprovechan ciertas promociones, con lo cual podés aprovechar cada uno de estos reintegros que sin duda son muy útiles.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES