La última actualización de Cuenta DNI que arrasa entre los usuarios

¿Qué hay detrás de esta decisión? La respuesta tiene que ver con la evolución acelerada que atraviesan las finanzas personales en Argentina. Cada vez son más las personas que abandonan las sucursales físicas y migran hacia soluciones digitales para gestionar sus pagos, cobros y transferencias cotidianas. En este escenario, mantener límites restrictivos comenzaba a convertirse en un obstáculo más que en un resguardo. Por eso, Banco Provincia optó por ampliar los márgenes, ofreciendo mayor autonomía y comodidad a sus clientes.