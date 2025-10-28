La billetera virtual Cuenta DNI acaba de dar un salto significativo en materia de operaciones financieras. A partir de ahora, quienes utilicen esta herramienta podrán transferir hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles por día, lo que representa un cambio radical frente a las limitaciones previas. Traducido a números concretos, esto significa que el nuevo límite diario alcanza $1.611.000, considerando que el SMVM se ubica actualmente en $322.200.
¡NO TE LA PIERDAS!
La última actualización de Cuenta DNI que arrasa entre los usuarios
A partir de ahora, los usuarios de cuenta DNI podrán transferir y extraer más dinero por día. Entérate de todas las novedades.
El ajuste ya está operativo y marca un contraste notable con la restricción anterior, que permitía mover únicamente dos salarios mínimos —es decir, $644.400 diarios—. Estamos hablando de un incremento que supera ampliamente el doble del tope previo, una modificación que no pasa desapercibida para los millones de usuarios que confían en esta plataforma como canal principal para administrar su dinero.
¿Qué hay detrás de esta decisión? La respuesta tiene que ver con la evolución acelerada que atraviesan las finanzas personales en Argentina. Cada vez son más las personas que abandonan las sucursales físicas y migran hacia soluciones digitales para gestionar sus pagos, cobros y transferencias cotidianas. En este escenario, mantener límites restrictivos comenzaba a convertirse en un obstáculo más que en un resguardo. Por eso, Banco Provincia optó por ampliar los márgenes, ofreciendo mayor autonomía y comodidad a sus clientes.
Cuenta DNI eleva extracción sin tarjeta a $400.000 diarios
Pero las novedades no terminan ahí. Durante septiembre, la entidad también elevó el límite para generar órdenes de extracción sin tarjeta hasta los $400.000 diarios. Esta funcionalidad resulta especialmente práctica, ya que permite retirar efectivo en cualquier cajero automático de la Red Link, empleando exclusivamente la aplicación móvil, sin necesidad de portar la tarjeta de débito. Una alternativa ideal para situaciones imprevistas o simplemente para quienes prefieren prescindir del plástico.
Asimismo, el monto destinado al pago de impuestos, servicios y tarjetas de crédito permanece establecido en cuatro veces el límite de extracción en cajeros automáticos. Esto implica un margen considerablemente más grande para liquidar facturas, consumos mensuales y obligaciones tributarias sin fricciones ni complicaciones operativas.
La estrategia de Banco Provincia apunta claramente a posicionarse como una alternativa competitiva dentro del ecosistema fintech local. En un mercado donde las billeteras virtuales pelean constantemente por captar usuarios, ofrecer topes elevados y funcionalidades ágiles puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo
El guiño de Robertito Funes a Santilli que enloqueció a Nancy Pazos: "Es un pobre tipo"
La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar