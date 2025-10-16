El Banco Provincia amplió las posibilidades de su billetera virtual Cuenta DNI con una línea de préstamos personales que se gestionan de manera totalmente online. La propuesta apunta a quienes buscan financiamiento rápido, sin trámites presenciales y con acreditación directa del dinero en la cuenta en cuestión de horas.
RÁPIDO Y 100% ONLINE
Cuenta DNI ofrece préstamos de hasta $50 millones: Cómo pedirlos desde el celular
El préstamo en Cuenta DNI ofrece una mayor transparencia, ya que la app muestra los costos financieros totales antes de confirmar la operación.
Este nuevo servicio permite a los usuarios precalificados solicitar hasta $50 millones, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta 48 cuotas. Todo el proceso se realiza desde el celular, a través de la aplicación oficial de Cuenta DNI.
¿Cómo pedir un préstamo en Cuenta DNI paso a paso?
El préstamo de Cuenta DNI está pensado para simplificar el acceso al crédito. El proceso es 100% digital y no requiere ir a una sucursal del Banco Provincia.
Para acceder hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a la app: abrí la aplicación de Cuenta DNI en tu celular. Si el banco te preaprobó una línea de crédito, la verás destacada en la pantalla principal.
- Revisar los detalles: al tocar la propuesta, podrás ver el monto máximo disponible, la cantidad de cuotas posibles y el costo financiero total.
- Confirmar la solicitud: si estás de acuerdo con las condiciones, presioná en “Confirmar” y avanzá con la aceptación de los términos y condiciones del contrato.
- Validar identidad: por seguridad, la app te pedirá un escaneo facial para verificar tu identidad. Solo necesitás buena iluminación y seguir las instrucciones en pantalla.
- Recibir el dinero: una vez finalizado el proceso, el préstamo se acredita directamente en tu cuenta en un plazo máximo de 24 horas.
En caso de que el usuario se arrepienta, el Banco Provincia otorga un plazo de 10 días hábiles desde la acreditación del dinero para revocar el préstamo sin penalización.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a un préstamo de Cuenta DNI?
El acceso a este beneficio no es automático. El Banco Provincia define los montos y condiciones según el perfil crediticio de cada usuario. Para poder solicitarlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Tener descargada y activa la app Cuenta DNI.
- Contar con una oferta precalificada visible dentro de la aplicación.
- Mantener un buen historial crediticio, sin deudas en mora en el sistema financiero.
El monto máximo puede llegar hasta $50.000.000, aunque cada cliente verá un valor distinto según su capacidad de pago y su relación con el banco. Además, el usuario puede optar por un monto menor al preaprobado si lo desea, con plazos de pago flexibles que van hasta 48 cuotas.
Por qué Cuenta DNI es más que una billetera virtual
Lanzada por el Banco Provincia, Cuenta DNI se consolidó como una de las billeteras digitales más usadas del país. Su atractivo no solo radica en la facilidad de uso, sino también en la cantidad de servicios financieros que ofrece.
Entre los principales beneficios de Cuenta DNI, se destacan:
- Sin costo: tanto la apertura como el mantenimiento de la cuenta son completamente gratuitos.
- Transferencias instantáneas: podés enviar o recibir dinero las 24 horas del día, incluso entre distintos bancos o billeteras.
- Pagos y recargas fáciles: permite pagar con código QR en miles de comercios, recargar el celular o la tarjeta SUBE, y acceder a promociones con reintegros semanales.
- Acceso a créditos personales: para los usuarios que cumplen con el perfil crediticio, se habilita la opción de solicitar un préstamo desde la misma app, sin papeles ni turnos.
La principal ventaja de este sistema es su simplicidad. No hace falta presentar documentación en papel ni acudir a una sucursal: todo se hace desde el celular.
