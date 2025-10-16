Cuenta DNI ofrece préstamos de hasta $50 millones: Cómo pedirlos desde el celular

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un préstamo de Cuenta DNI?

El acceso a este beneficio no es automático. El Banco Provincia define los montos y condiciones según el perfil crediticio de cada usuario. Para poder solicitarlo, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años .

. Tener descargada y activa la app Cuenta DNI .

. Contar con una oferta precalificada visible dentro de la aplicación.

visible dentro de la aplicación. Mantener un buen historial crediticio, sin deudas en mora en el sistema financiero.

El monto máximo puede llegar hasta $50.000.000, aunque cada cliente verá un valor distinto según su capacidad de pago y su relación con el banco. Además, el usuario puede optar por un monto menor al preaprobado si lo desea, con plazos de pago flexibles que van hasta 48 cuotas.

Préstamos por Cuenta DNI: Cómo acceder a los créditos en menos de 24 horas

Por qué Cuenta DNI es más que una billetera virtual

Lanzada por el Banco Provincia, Cuenta DNI se consolidó como una de las billeteras digitales más usadas del país. Su atractivo no solo radica en la facilidad de uso, sino también en la cantidad de servicios financieros que ofrece.

Entre los principales beneficios de Cuenta DNI, se destacan:

Sin costo: tanto la apertura como el mantenimiento de la cuenta son completamente gratuitos.

tanto la apertura como el mantenimiento de la cuenta son completamente gratuitos. Transferencias instantáneas: podés enviar o recibir dinero las 24 horas del día, incluso entre distintos bancos o billeteras.

podés enviar o recibir dinero las 24 horas del día, incluso entre distintos bancos o billeteras. Pagos y recargas fáciles: permite pagar con código QR en miles de comercios, recargar el celular o la tarjeta SUBE, y acceder a promociones con reintegros semanales.

permite pagar con código QR en miles de comercios, recargar el celular o la tarjeta SUBE, y acceder a promociones con reintegros semanales. Acceso a créditos personales: para los usuarios que cumplen con el perfil crediticio, se habilita la opción de solicitar un préstamo desde la misma app, sin papeles ni turnos.

La principal ventaja de este sistema es su simplicidad. No hace falta presentar documentación en papel ni acudir a una sucursal: todo se hace desde el celular.

