Finde en Rosario: Feria del Libro, Cumbión del Paraná y más

* Jueves y viernes de 13 a 22. Sábado de 10 a 00. Domingo de 13 a 21. Gratis.

Cumbión del Paraná en el Hipódromo

La Delio Valdez, Los Palmeras, Mario Pereyra, El Mago y La Nueva, Bersuit Vergarabat, Naranja Dulce, Sofi Gazanigga y Flor de Cumbia.

* Sábado desde las 18. Valor de $45.000 en adelante.

image Baile asegurado.

Silvestre y La Naranja llega a Bioceres Arena

Con una propuesta sonora que mezcla el pop sofisticado, la sensibilidad indie y una elegancia retro, el grupo logra canciones que son tanto himnos de melancolía como explosiones de color.

La banda bonaerense presentará en Rosario su más reciente disco Sueño cítrico. El sucesor de Supersticiones (2021) se compone de 11 canciones grabadas junto a su productor musical Mateo Rodo en el retiro creativo Estudio del Sur (Chile) y mezcla varios géneros como el soul, pop, rock y hasta destellos de punk, lo que da como resultado un Silvestre y La Naranja ecléctico y con más fuerza que nunca.

* Jueves a las 19.30. Entradas a partir de $30.000.

Cielo Razzo en Bioceres Arena

La banda cierra la gira nacional "El día fuera del tiempo" en su ciudad. A lo largo de este 2025, Cielo Razzo recorrió gran parte del país presentando su último trabajo de estudio. Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, entre otros puntos.

* Sábado a las 20. Valor desde $30.000.

Camila arriba al Anfiteatro Municipal

Camila y Argentina siempre tuvieron una simbiosis especial. La banda mexicana, y uno de los grandes referentes del pop-rock en español, confirma su regreso a Argentina con una serie de shows en Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Mendoza. Es que la energía del público argentino con el trío conformado por Mario, Pablo, y Samo, convirtieron nuestro país en parada obligada.

Con una gira en 2025 que inició en Venezuela y Perú, Camila sumará fechas en Estados Unidos y Latinoamérica, donde recorrerán Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, México, Los Ángeles, Chicago, Miami y New York entre otras paradas para en el mes de octubre finalmente volver a nuestro país. Así, Camila reafirma su vigencia en la escena musical internacional eligiendo suelo gaucho por segundo año consecutivo.

* Domingo 20.30. De $80.500 en adelante.

image El trío conformado por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo vuelve a Rosario para demostrar por qué continúan siendo la banda rock-pop más romántica de la era.

Laila Roth en Teatro Mateo Booz

Después de recorrer el país y gran parte del mundo con sus espectáculo anterior LUCY (Que podes ver gratis en YouTube para entrar en calor) Laila Roth vuelve al escenario con un nuevo unipersonal.

* Domingo a las 20. Entrada general $38.400.

Entretenimiento para disfrutar con los más chicos

Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164)

Invitan a disfrutar de diferentes recorridos por su espacio verde, con un kit de exploración para descubrir cómo cada estación transforma el jardín; propuestas para registrar paisajes aromáticos y sonoros y descubrir qué se esconde detrás de cada flor y cada yuyito. Además, construcción de ciudades con diferentes materiales lúdicos y propuestas para jugar con los diferentes elementos: agua, tierra, aire y fuego.

Se pode visitar el jardín de mariposas y la biblioteca que cuenta con una variada colección de libros infantiles.

Hay una sala destinada a niños de 0 a 3 años acompañados por una persona adulta, para que puedan disfrutar de una experiencia lúdica, de exploración, participación y juego, en un entorno amable y acorde a los primeros años de vida.

También es posible disfrutar del predio con lonitas o reposeras.

* Viernes de 9 a 17. Gratis.

Disney en Concierto en el Teatro Brodway

Un recorrido sinfónico llega a Rosario para repasar las historias más icónicas de Disney.

El show invita al público de todas las edades a emocionarse recorriendo algunos de los mundos más icónicos de Disney con sus memorables canciones, interpretadas en vivo.

Bajo la dirección del maestro Tomás Mayer-Wolf, una orquesta en vivo interpreta canciones inolvidables como “No se habla de Bruno” (Encanto), “Un mundo ideal” (Aladin), “Ciclo sin fin” (El rey león), “Libre soy” (Frozen: una aventura congelada), y “Cuán lejos voy”, (Moana: un mar de aventuras), entre muchas otras.

* Sábado a las 16 y a las 20. Domingo a las 16.

image Funciones únicas y mágicas.

Pokeferia en Puerto Joven

En la Pokeferia se podrá disfrutar del paseo de compras, shows en vivo, torneos, juegos, concursos de dibujo y cosplay y sorpresas.

* Domingo de 13 a 19. Entrada libre y gratuita.

Más contenidos en Urgente24

¿Nicki Nicole se encarga de que Argentina gane el mundial?: El video que se viralizó en minutos

Las zapatillas a precio de outlet que nadie puede creer

Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

¿MasterChef Celebrity ya tiene su primera baja?: "Cobró una fortuna y no vuelve"

Salvavidas de plomo de Trump, y a Milei no le queda ni su 'caballito'