De limpiar grafitis a invertir en Bonos (con fondos de CABA)

Eltramo de la a maniobra quedó radicada en la Justicia de la Ciudad. Y todo lo referido al lavado en el juzgado federal de Sebastián Casanello.

Cómo siguió la causa

En poco tiempo se detectó que la empresa Citepa había depositado todos sus ingresos en una cuenta de la sociedad de bolsa Servente y Cia SA.

Esa cuenta comitente estaba a nombre de Jorge Palacio, Victor Enrique Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Victor Manuel Solmi y Maria Nerea Solmi. Las transferencias comenzaron en enero de 2014 y finalizaron en abril de 2016. En total se depositaron $20.016.731.

En el caso de Varberg, depositó $7.539.320 en otra cuenta de la misma financiera. Las inyecciones de dinero se realizaron entre enero de 2015 y junio de 2018 mediante cheques emitidos por el Gobierno de la Ciudad y transferencias bancarias.

Ocurrido lo anterior retiraban el dinero de manera escalonada. La Justicia determinó que lo hicieron con cheques librados por la propia financiera (la gran mayoria de $50 mil cada uno, lo que permitía su cobro al portador) o directamente en efectivo.

Otra parte, en cambio, remarca La Nación, fue invertida en transacciones con títulos públicos: bonos Boden 2015, AA17, y de la deuda pública de Río Negro.

