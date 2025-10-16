El doble femicida Pablo Laurta durmió tres noches bajo el tanque de agua para acechar a sus víctimas

A pesar de esto, la Justicia no detectó la peligrosidad del agresor. Maricel Flamenco, quien fue su abogada defensora hasta marzo de 2024, explicó que Laurta "siempre se mostró una persona muy educada, muy calma, muy paciente". Incluso las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la fiscalía antes de que recuperara la libertad "no arrojaron ningún dato que determinaran que había criterios para ordenar una internación".

"Quería rescatar a mi hijo de una red de trata": la frase que generó más indignación

Este jueves 16 de octubre, al bajar de la camioneta policial en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Pablo Laurta volvió a generar repudio con sus declaraciones. Cubierto con una capucha, el femicida dijo ante los medios: "Quería rescatar a mi hijo de una red de trata", intentando nuevamente justificar los asesinatos.

No es la única frase confusa que salió de su boca. Hace unos días sostuvo que mató a Luna y a Mariel por "justicia". Además, luego de ser detenido expresó: "Hay que venerarlo; es un mártir". Los investigadores creen que lo hizo para fingir que es inimputable.

image Laurta ahora enfrenta prisión preventiva por el doble femicidio y por el homicidio del chofer Martín Sebastián Palacio.

La exabogada admitió que el sistema falló en detectar las señales de alarma. "Creo que no hubo un seguimiento correcto", reflexionó Flamenco, quien también señaló el colapso del sistema judicial en Córdoba como un factor determinante: "Están colapsados, tribunales está colapsado. Las audiencias, cuando nos dan, es a 3 meses".

El caso evidencia las fallas estructurales del sistema de protección a víctimas de violencia de género. A pesar de las denuncias, las restricciones judiciales y los episodios de acecho documentados, la tragedia no pudo evitarse.

