Se supo que en enero de 2024, el femicida de ultraderecha pasó al menos tres noches escondido bajo el tanque de agua de la casa donde vivían Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, a quienes asesinó. A pesar de tener una orden de restricción de contacto vigente, Laurta violó la medida judicial para amenazar a las víctimas.
EL ASESINO ULTRADERECHA
El doble femicida Pablo Laurta durmió tres noches bajo el tanque de agua para acechar a sus víctimas
El femicida violó la restricción judicial y convirtió el techo de la casa de sus víctimas en un punto de terror. Un vecino lo descubrió escondido.
Un vecino identificado como Pablo fue quien lo descubrió en una de esas ocasiones. "Yo lo había visto dos o tres días antes que andaba en el techo. Lo conocía porque iba y volvía", relató el testigo. El episodio clave ocurrió cuando escuchó gritos desesperados de auxilio y la alarma de la casa activada. "Me asomo por la tapia y estaba Mari gritando auxilio", contó a PERFIL CÓRDOBA.
Cuando el vecino preguntó si se trataba de su yerno, Mariel respondió angustiada: "No, por favor ayuda". Fue entonces cuando el testigo subió al tanque para confrontarlo, pero Laurta se tiró del techo y se dio a la fuga. El lugar donde se ocultaba era un habitáculo de poco menos de un metro por un metro y medio, en la parte superior de la vivienda, desde donde podía vigilar y atemorizar a sus víctimas.
Una denuncia que no alcanzó para este doble femicida
Luna había denunciado a Laurta en noviembre de 2023 por violencia verbal, física y económica, lo que derivó en una restricción de contacto y acercamiento. Sin embargo, el 9 de enero de 2024, el femicida fue detenido precisamente cuando los vecinos lo vieron nuevamente en el techo de la casa. Durante la persecución policial, tuvo un accidente con una camioneta 4x4 que conducía y fue capturado.
A pesar de esto, la Justicia no detectó la peligrosidad del agresor. Maricel Flamenco, quien fue su abogada defensora hasta marzo de 2024, explicó que Laurta "siempre se mostró una persona muy educada, muy calma, muy paciente". Incluso las pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por la fiscalía antes de que recuperara la libertad "no arrojaron ningún dato que determinaran que había criterios para ordenar una internación".
"Quería rescatar a mi hijo de una red de trata": la frase que generó más indignación
Este jueves 16 de octubre, al bajar de la camioneta policial en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Pablo Laurta volvió a generar repudio con sus declaraciones. Cubierto con una capucha, el femicida dijo ante los medios: "Quería rescatar a mi hijo de una red de trata", intentando nuevamente justificar los asesinatos.
No es la única frase confusa que salió de su boca. Hace unos días sostuvo que mató a Luna y a Mariel por "justicia". Además, luego de ser detenido expresó: "Hay que venerarlo; es un mártir". Los investigadores creen que lo hizo para fingir que es inimputable.
La exabogada admitió que el sistema falló en detectar las señales de alarma. "Creo que no hubo un seguimiento correcto", reflexionó Flamenco, quien también señaló el colapso del sistema judicial en Córdoba como un factor determinante: "Están colapsados, tribunales está colapsado. Las audiencias, cuando nos dan, es a 3 meses".
El caso evidencia las fallas estructurales del sistema de protección a víctimas de violencia de género. A pesar de las denuncias, las restricciones judiciales y los episodios de acecho documentados, la tragedia no pudo evitarse.
