Bajo el lema"Si Tocan a Una Respondemos Todas", La Bancaria Seccional Tucumán encabezó una movilización de mujeres en el microcentro de la capital provincial.
TUCUMÁN
La Bancaria marchó en defensa de los derechos de las mujeres
El gremio bancario (La Bancaria) de Tucumán marchó por el centro de la capital provincial en reclamo de los derechos de las mujeres.
Pasados los allanamientos de las últimas semanas y la denuncia del diputado nacional Carlos Cisneros, quien aseguró que la justicia estaría ejerciendo una persecución contra la víctima de un presunto abuso sexual grupal vinculado a exjugadores de Vélez.
Las mujeres de gremio propusieron marchar en defensa de una sus compañeras, de todas las mujeres de la provincia y reclamar un accionar judicial justo y sin presiones externas.
Como señalamos, la expresión gremial ocurrió tras los allanamientos dispuestos por la Justicia provincial en el domicilio de la denunciante de violación en contra de los ex jugadores de Vélez Sarsfield y, de los domicilios de familiares y de abogados de la víctima.
En el medio, el diputado Carlos Cisneros, referente del gremio bancario, denunció que la Justicia ejerce una persecución hacia la víctima, y cuestionó el rol del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez. Planteó incluso una cuestión de privilegio en la sesión del miércoles de la Cámara Baja.
