En América Latina hay varios países que siempre están entre los Estados con mas inflación del mundo. Argentina y Venezuela nunca pasan desapercibidos en este sentido, pero hay un claro ganador. Entre enero y septiembre de este año, el país con mayor inflación acumulada fue Argentina.
¿Cuál es el país de América Latina con mayor inflación en 2025?
En lo que va del año, el ranking de inflación acumulada 2025 en América Latina tiene un claro ganador.
Problemas de cálculo
En realidad, Argentina es el país con mayor inflación en los primeros nueve meses del año si se tienen en cuenta los datos públicos, que le dan 22% acumulado. La situación de Venezuela es especial porque tendría un mayor alza generalizada de precios en su canasta de consumo, pero las estadísticas oficiales no se publican desde mayo. El Observatorio Venezolano de Finanzas ( OVF), una entidad privada que solía hacer relevamientos, no da señales de vida desde hace dos meses. Hasta mayo, la OVF había calculado una inflación acumulada de 105,5%, mucho más alta que la Argentina.
El ranking acumulado
Luego de los 22% de Argentina sigue algunos puntos por debajo Bolivia, con una inflación del 18,33%, mucho mayor al 5,53% acumulado en el mismo periodo del 2024.
El último dato mensual de IPC en Argentina muestra un rebote en la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios al consumidor subieron 2,1% en septiembre, acumulando un 22% en lo que va del año y un 31,8% en los últimos doce meses.
Las economías más relevantes de la región están en el orden de los 3%. Mientras que Brasil acumuló 3,64% en su IPC, México tuvo 2,35% acumulado.
Dentro de los valores negativos, quienes contaron con deflación fueron Panamá, con (-0,40%), y Costa Rica, con (-1,95%).
El ranking interanual
Aún con el ajuste del gobierno argentino, que generó una retracción de demanda y fuerte caída del consumo, que hicieron bajar los precios, el país lideró el ranking de inflación interanual, con 31,8%.
Una vez más, lo siguió Bolivia, con 23,32% y, lejos de ellos, el podio lo completó Colombia, con 5,18% de IPC.
Sin contar Bolivia, los países limítrofes de Argentina no superaron los 5,17% de inflación interanual. Brasil obtuvo ese IPC, seguido por Chile con 4,4%, Paraguay, con 4,3% y Uruguay, con 4,25%.
