¿Cuál es el país de América Latina con mayor inflación en 2025?

Dentro de los valores negativos, quienes contaron con deflación fueron Panamá, con (-0,40%), y Costa Rica, con (-1,95%).

image Ranking de inflación acumulada en 2025 e interanual. Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg Línea.

El ranking interanual

Aún con el ajuste del gobierno argentino, que generó una retracción de demanda y fuerte caída del consumo, que hicieron bajar los precios, el país lideró el ranking de inflación interanual, con 31,8%.

Una vez más, lo siguió Bolivia, con 23,32% y, lejos de ellos, el podio lo completó Colombia, con 5,18% de IPC.

Sin contar Bolivia, los países limítrofes de Argentina no superaron los 5,17% de inflación interanual. Brasil obtuvo ese IPC, seguido por Chile con 4,4%, Paraguay, con 4,3% y Uruguay, con 4,25%.

