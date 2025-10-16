El "secreto" de Mac Allister para ser TOP: Así es su brutal recuperación

En el video que compartió en sus redes sociales, Alexis Mac Allister mostró la rutina completa de su recuperación muscular. Según contó, primero hace una activación ligera dentro de una pileta, en la que realiza algunos movimientos de piernas y de caderas. Luego, pasa por un sauna seco durante 10 minutos. Y inmediatamente después del sauna va a una pileta bien fría cuya temperatura está a 8 grados, y allí se queda entre 3 y 5 minutos.