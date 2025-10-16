urgente24
El "secreto" de Mac Allister para ser TOP: Así es su brutal recuperación

Tras la gira con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister compartió un video en el que detalla el paso a paso de su recuperación física luego de un partido.

16 de octubre de 2025 - 21:50
El Liverpool de Alexis Mac Allister, vigente campeón de la Premier League

Foto NA: REUTERS/Carl Recine

Alexis Mac Allister publicó un video en sus redes sociales en donde mostró su rutina de recuperación física. En su cuenta personal de Instagram, el volante del Liverpool contó cómo es el paso a paso para ponerse a punto tras un partido.

Luego de los amistosos con la Selección Argentina en su gira por Estados Unidos, Alexis Mac Allister ya piensa en el próximo partido del Liverpool. Este domingo, el equipo del campeón del Mundo tiene un desafío importante por Premier League: recibe al Manchester United en Anfield.

Será un duelo entre los Devils y los Red Devils. El equipo de Alexis Mac Allister quiere repuntar luego de un muy buen comienzo que encontró un tropiezo en las últimas dos fechas.

Alexis Mac Allister, el Diez del Pool

Para ello, Macca se pone a punto físicamente. Mientras que en el cotejo de la Argentina ante Venezuela ingresó el minuto 78 (reemplazó a Enzo Fernández), en el encuentro ante Puerto Rico jugó todo el partido.

En el video que compartió en sus redes sociales, Alexis Mac Allister mostró la rutina completa de su recuperación muscular. Según contó, primero hace una activación ligera dentro de una pileta, en la que realiza algunos movimientos de piernas y de caderas. Luego, pasa por un sauna seco durante 10 minutos. Y inmediatamente después del sauna va a una pileta bien fría cuya temperatura está a 8 grados, y allí se queda entre 3 y 5 minutos.

Este tipo de prácticas son cada vez más comunes entre los futbolistas de élite. En el club top en el que se encuentra Alexis Mac Allister, llevar adelante estas tareas y en lugar así no es algo fuera de lo común. En el fútbol de hoy, el rendimiento no depende solo del entrenamiento, sino también del descanso y la recuperación.

VIDEO: así es la rutina de recuperación post partido de Alexis Mac Allister

