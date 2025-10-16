Falleció Ace Frehley: El legendario guitarrista de Kiss murió a los 74 años

image

Kiss fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Frehley continuó tocando hasta septiembre pasado, cuando canceló sus shows por problemas médicos. Su último concierto fue en Providence, Rhode Island, cerrando con "Rock and Roll All Nite".

Los fanáticos de Kiss y Ace Frehley lloran hoy al guitarrista que les enseñó que tocar en vivo era "como hacer el amor: si sos bueno, te venís cada vez".

