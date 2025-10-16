urgente24
Falleció Ace Frehley: El legendario guitarrista de Kiss murió a los 74 años

Impacto total: Muere la leyenda de Kiss que revolucionó el escenario con su maquillaje espacial y su guitarra humeante. Adiós, Ace Frehley.

16 de octubre de 2025 - 20:05
Pésimo año para el rock.

El mundo del rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de Kiss, murió este jueves a los 74 años en Morristown, rodeado de su familia. La noticia sacudió a millones de fanáticos que lo consideraban el integrante más cool de la legendaria banda.

image

"Estamos completamente devastados y con el corazón roto", expresó la familia en un comunicado. Frehley falleció pacíficamente tras complicaciones derivadas de una caída reciente que había obligado al músico a cancelar sus últimas presentaciones.

El Starman que conquistó el mundo a través de Kiss

Ace Frehley fue clave en el éxito explosivo de Kiss, banda que revolucionó el rock con su espectáculo teatral de fuegos artificiales, sangre falsa y maquillajes extravagantes. Su personaje espacial "The Spaceman" y su guitarra humeante se convirtieron en emblemas del glam rock setentas.

Aunque Gene Simmons y Paul Stanley escribían la mayoría de las canciones, Frehley compuso clásicos como "Cold Gin", "Shock Me" y versionó "New York Groove", que se transformó en su canción insignia. En 1978, su disco solista fue el más vendido entre los cuatro lanzamientos simultáneos de la banda.

Luchas personales y legado eterno

El guitarrista luchó durante años contra las adicciones al alcohol y la cocaína, lo que provocó tensiones con la banda y su salida en 1982. "Creí que si me quedaba en ese grupo, me hubiera suicidado", confesó en 2015. Regresó brevemente en los noventa para una gira de reunión masiva.

image

Kiss fue inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Frehley continuó tocando hasta septiembre pasado, cuando canceló sus shows por problemas médicos. Su último concierto fue en Providence, Rhode Island, cerrando con "Rock and Roll All Nite".

Los fanáticos de Kiss y Ace Frehley lloran hoy al guitarrista que les enseñó que tocar en vivo era "como hacer el amor: si sos bueno, te venís cada vez".

