Una famosa billetera virtual está arrasando como nunca con descuentos en entradas para ir al cine. Vas a poder obtener 50% en diferentes salas del país, lo cual es ideal para aprovechar durante todo noviembre. Una oportunidad que no vas a querer perderte.
TODO NOVIEMBRE
Billetera virtual arrasa con descuentos en entradas para ir al cine
Una reconocida billetera virtual está ofreciendo descuentos en entradas para ir al cine y todos lo están aprovechando.
Si sos un fanático del cine pero los precios de las entradas te espantan últimamente, no tenés más excusas. Esta billetera virtual sigue con una promoción ideal para aquellos que disfrutan ver películas en la pantalla grande y lo consideran una salida excepcional.
Billetera virtual ofrece descuentos en entradas de cine
Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ratificó sus descuentos en entradas para ir al cine durante todo noviembre. De esta manera la fintech bonaerense ofrece un 50% de ahorro lunes y martes pagando exclusivamente con código QR a través de la app.
No es necesario aplicar códigos de descuento ni nada adicional, sino que lo aconsejable es hacerlo en los días que rige la promoción y abonando directamente con la app y el QR. De esta manera Cuenta DNI fomenta el acceso al cine para aquellos que quieran ir.
El descuento está disponible para todos aquellos que tengan una cuenta en esta billetera virtual y regirá durante todos los lunes y martes de noviembre en distintas salas del país. Ideal para hacer una salida improvisada y cortar la semana viendo una buena película.
