Supermercado causa furor con descuentos del 40% en televisores

Supermercado está liquidando televisores con descuentos de hasta el 40%. Hay precios que no vas a poder creer.

30 de octubre de 2025 - 11:06
Si tenés pensado renovar tu televisor o bien querés comprar uno nuevo pero a buen precio, entonces no dudes en acercarte a este supermercado que ofrece artículos con descuentos únicos. Podés aprovechar de hasta un 40% menos y promociones bancarias.

Dos grandes supermercados de Argentina se pusieron de acuerdo para liquidar televisores Smart TV, los cuales pueden ser bastante caros hoy en día. Lo bueno es que además de los descuentos también podés acceder a financiación en cuotas.

image
Supermercado remata televisores con 40% de descuento

Coto y Carrefour están liquidando televisores y se adelantaron a las promociones por el Mundial 2026. Se sabe que en estos casos los Smart TV son lo que más se compra y por esa razón comienzan las ofertas. Ideal para aprovechar con bastante antelación.

En Coto hay televisores marca Top House de 32'' a $210.000, lo cual es una oferta magnífica. Carrefour también ofrece un tamaño igual por $214.000 y hay otros modelos de 42'' y muchos más. Es cuestión de ingresar en el sitio web oficial de cada uno o dar una vuelta por sus tiendas físicas.

Lo mejor es que podés acceder a cuotas sin interés para no tener que desembolsar ese dinero de una vez. Visa y Mastercard siempre tienen financiación, además de las tarjetas propias de cada supermercado Coto o Carrefour.

