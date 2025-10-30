La gripe aumenta 4 veces la probabilidad de sufrir un infarto, según estudio

Las personas tienen 4 veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco y 5 veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral en el mes posterior a un diagnóstico de influenza (gripe) confirmado por laboratorio.

Las personas tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco y 3 veces más probabilidades de sufrir un derrame cerebral en las 14 semanas posteriores a la infección por COVID, y el riesgo permanece elevado durante un año.

Mientras, al analizar estudios que comparaban el riesgo a largo plazo (aproximadamente 5 años) de enfermedades cardiovasculares en personas con ciertas infecciones virales crónicas frente a personas sanas, hallaron:

Las personas con infección por VIH presentan un riesgo un 60% mayor de sufrir un ataque cardíaco y un 45% mayor de sufrir un derrame cerebral.

Las personas con infección por hepatitis C presentan un riesgo un 27% mayor de sufrir un ataque cardíaco y un 23% mayor de sufrir un derrame cerebral.

Las personas que padecieron herpes zóster presentaron un riesgo un 12% mayor de sufrir un ataque cardíaco y un 18% mayor de sufrir un derrame cerebral.

Gripe.jpg Así es como la gripe puede poner en riesgo al corazón.

¿Por qué ocurre esto y la mejor manera de que no pase?

Hay dos maneras en que posiblemente los virus respiratorios podrían aumentar el riesgo cardiovascular.

CNN apunta que el Dr. Scott Roberts, director médico asociado para la prevención de infecciones en la Facultad de Medicina de Yale, explicó que, por un lado, estos virus pueden desencadenar una respuesta inmunitaria hiperactiva provocando inflamación, lo que lleva a estrés y coagulación sanguínea que perjudica al corazón.

Pero, también, el virus podría atacar el tejido cardíaco directamente.

“Esto respalda una idea general que hemos estado pensando y hablando durante los últimos años: que las infecciones generalmente no son benignas”, dijo a New York Times, el Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico senior de la Universidad de Washington en San Luis, quien no participó en el estudio.

En ese sentido, los investigadores insisten en que las medidas preventivas, como la vacunación, son importantes para la reducción del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

“Las medidas preventivas contra las infecciones virales, incluida la vacunación, pueden desempeñar un papel importante en la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. La prevención es especialmente importante para los adultos que ya padecen enfermedades cardiovasculares o tienen factores de riesgo cardiovascular”, enfatizó Kawai.

Los resultados fueron publicados en la revista de la Asociación Americana del Corazón.

----------

