Lanús vs. U. de Chile: en el cumpleaños de Maradona, su ciudad natal va por la final

Lanús y la Universidad de Chile juegan por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. Desde las 19 hs., en la Fortaleza Granate, el conjunto argentino va en busca de la final. En el duelo de ida igualaron 2 a 2.
La infancia del Diego: "Para nosotros, cruzar el Puente Alsina era cruzar el puente de Manhattan"
En una icónica entrevista que le hizo Jorge Lanata, Maradona recordó algunos retazos de su infancia en Villa Fiorito. "El Centro nuestro era Puente Alsina. Ir a Pompeya era como Rodeo Drive o Hollywood. Para nosotros, cruzar el puente Alsina era el puente de Manhattan".
