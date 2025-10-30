Lo de FADEA no cierra y el PRO presiona por respuestas en el Congreso

Las preguntas de Agost Carreño solicitadas en el proyecto fueron directas. El legislador apuntó al reemplazó del esquema de contratación habitual, “provocando la paralización de la planta”, el monto real de la deuda del Estado que se estima en $3.800 millones y las “medidas que se adoptarán para garantizar su funcionamiento y preservar sus capacidades estratégicas”.

“FADEA no puede quedar a la deriva. Su parálisis compromete la defensa nacional y el desarrollo tecnológico argentino. La transparencia y la rendición de cuentas son el primer paso para cuidar lo que el país construyó con tanto esfuerzo”, manifestó quien ostenta la titularidad del PRO en Córdoba a pesar de la fractura con el resto del bloque amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/1983665763727671560&partner=&hide_thread=false Se necesita transparencia en la gestión de FADEA



Presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre la situación crítica de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FADEA).



La única planta aeronáutica del país atraviesa un proceso de desfinanciamiento… — Oscar Agost Carreño (@oagost) October 29, 2025

Una crisis profunda

Actualmente, la situación de FADEA dista de ser ideal. Su objetivo de fabricar aeronaves está lejos de ser cumplido, con varios años de paralización de la actividad.

Con una fuerte dependencia de los flujos de dinero estatal, la empresa pública devino en un taller de mantenimiento y fabricación de piezas. Además, el último año y medio se produjo un fuerte recorte en el empleo, con una reducción de más de 900 empleados a poco más de 700 como parte del plan de estabilización apuntado por el Gobierno nacional.

Actualmente, Fadea funciona con capacidades reducidas y carga con una importante deuda en dólares con sus principales proveedores. Todo ello a la espera de la concreción de contratos internos con las Fuerzas Armadas, cliente principal.

Mientras tanto, el funcionamiento de la fábrica apostada en Córdoba se sostiene apenas con algunos contratos privados. Una búsqueda intensa de la directiva en poder orientar hacia capitales genuinos que hasta ahora no ha surtido mayor efecto.

Bajo todo ese escenario, Fadea está incluida en la lista de empresas con posibilidades de privatización. Aunque con el cuadro actual, existen pocos interesados en asumir el riesgo a pesar de que la compañía representa un actor clave en la industria de alta complejidad nacional, siendo única a nivel regional.

FAdeA 8P.jpg Problemas en FADEA.

Más noticias en Urgente24:

35 despidos y amenaza de cierre de una textil fueguina que produce marcas famosas

Carlos Bianco; "el gobierno nacional no ha invitado a Kicillof a la reunión de gobernadores"

Caren Tepp sigue hundiendo al peronismo: Desvió fondos de una ONG para su campaña

Racing 0 - Flamengo 0: la Academia entregó todo, pero le faltaron ideas y Rossi fue figura