ARCA impulsa un nuevo monotributo: Menos trámites y más control

¿Quiénes pueden acceder al Monotributo Unificado de ARCA?

Este beneficio está pensado exclusivamente para quienes ya estén inscriptos en el régimen tradicional del monotributo y trabajen dentro de una provincia que haya adherido al sistema. Es decir, aplica solo a contribuyentes cuyos ingresos, clientes o servicios se concentran en una única jurisdicción.

En cambio, quienes operan en más de una provincia o están alcanzados por el Convenio Multilateral, no pueden sumarse al régimen unificado. Tampoco pueden hacerlo quienes superen los topes de facturación establecidos por el monotributo.

Uno de los puntos más atractivos es que todos los trámites pueden hacerse desde un único portal web, sin tener que realizar presentaciones adicionales ante rentas provinciales o municipios. Para muchos trabajadores independientes, esto implica ahorrar tiempo y esfuerzo, eliminando los típicos dolores de cabeza que genera la multiplicidad de vencimientos y pagos dispersos.

¿En qué se diferencia el Monotributo Unificado del Convenio Multilateral?

Aunque ambos regímenes regulan actividades económicas, las diferencias son notorias.

El Monotributo Unificado está diseñado para quienes operan dentro de una sola provincia. Su fin es la simplificación administrativa, ya que automatiza los pagos y unifica las obligaciones tributarias en un solo proceso.

Por su parte, el Convenio Multilateral se aplica a contribuyentes que generan ingresos en dos o más jurisdicciones. En ese caso, deben distribuir su facturación y presentar declaraciones mensuales más complejas, ajustadas a la proporción de ingresos obtenidos en cada provincia.

Mientras el régimen unificado representa una herramienta de alivio y formalización para el pequeño contribuyente, el multilateral está orientado a actividades de mayor escala y alcance geográfico. En resumen, uno busca simplificar, y el otro, equilibrar la recaudación entre provincias.

