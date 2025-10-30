Consejo de un ex FMI a Milei: 20% de devaluación y flotación libre del dólar

Barry-Eichengreen Barry Eichengreen, profesor de la Universidad de Berkeley y exasesor del FMI.

Para el economista, "no está claro" si LLA ganó las elecciones por un apoyo a sus políticas o como un rechazo "a la oposición peronista, que no logró ofrecer una alternativa coherente".

Pero señala que "la alternativa" al orden fiscal que defiende Milei es "el caos económico" para el que "la mayoría de votantes argentinos ha perdido claramente la paciencia".

Aún así el equilibrio de las cuentas públicas no sería suficiente, ya que - asegura Eichengreen- "mantener el rumbo monetario implica, de hecho, más caos, no menos".

Recuerda que el gobierno libertario busca acelerar la desinflación mediante un dólar barato que se mueve dentro de una banda de flotación que se amplía "modestamente" un 1% mensual.

"Argentina necesita una política monetaria y cambiaria sólida, al igual que una política fiscal sólida. Inevitablemente habrá otra crisis económica, al igual que habrá otra elección. Que el peso se haya fortalecido no garantiza lo que sucederá después", afirma.

Como los expertos de todas las extracciones, Eichengreen sugiere que el BCRA "deber reconstruir sus reservas internacionales" a fin de "protegerse de nuevas presiones" del tipo de cambio.

"Permitir una depreciación del peso del 20% y una posterior fluctuación más libre contribuiría significativamente a lograr este objetivo", recomienda.

Con esa medida, explica, las exportaciones argentinas serían más competitivas y se incentivaría la inversión, lo que redundará, sostiene, en un ingreso de divisas para el pago de la deuda.

"Es importante destacar que, cuando llegue la próxima crisis —ya sea por una caída en los precios de la carne y la soja o por un cambio en el panorama político— Argentina no volverá a estar a merced de los mercados. No se encontrará de nuevo en caos. Ni la supervivencia política del gobierno dependerá de tener un aliado en la Casa Blanca ", asegura el economista.

Eichengreen admite que su propuesta implicará "una disminución más gradual de la inflación", pero sostiene que "la prioridad debe ser la durabilidad y la persistencia de la desinflación, y no solo su velocidad".

También desecha la dolarización como "alternativa superior" al considerar que "no ofrecerá flexibilidad alguna ante la próxima crisis" ya que, dice, "dificultará las exportaciones, agravará el desempleo y la pobreza, y socavará el apoyo al gobierno".

"Milei debería comprender este cálculo, ya que resistió el atractivo de la dolarización tras su elección en 2023", agrega y concluye: "Es hora de que tanto Milei como su tipo de cambio muestren algo de flexibilidad".

