Truco de la almohada para el sexo oral: ¿Ya lo has probado?

La revista menciona otra postura para sexo oral, en la que se coloca la almohada detrás de la cabeza del receptor, mientras la pareja se pone a horcajadas sobre sus hombros.

Almohadas sexuales o cojín sexual

Ahora bien, para otro nivel, existe lo que se conoce como “almohadas sexuales”, un accesorio que puede facilitar las cosas en el sexo: ayuda a adoptar mejores ángulos para más placer y una mayor comodidad.

Hay varios tipos de almohadas sexuales, incluidas rampa, cuña, cilindro, y media luna.

Una de las que se podría usar para transformar tu experiencia en el sexo oral es la almohada de cuña.

“Una almohada de cuña es triangular y se puede usar para elevar las caderas o los glúteos. Esta es la forma clásica de una almohada sexual”, explican en el sitio MasterClass.

¿Cómo usar una almohada de cuña en el sexo oral? Los expertos recomiendan: “Eleve las caderas del receptor con una cuña para facilitar el acceso a sus genitales. Esto también puede reducir la tensión en el cuello del practicante”.

Otras maneras de usar la almohada para el sexo

El cojín no sólo es buen aliado de las relaciones sexuales orales, sino también del sexo con penetración.

Y es que usar una almohada común, un cojín o una almohada sexual puede ayudar a conseguir una penetración más profunda, aumentar el placer y salir de la rutina.

De acuerdo con expertos, la almohada se puede colocar debajo de las caderas, la espalda, las piernas o el costado.

Por ejemplo, si vas a adoptar la postura sexual conocida como misionero, puedes acostarte boca arriba con una o dos almohadas debajo de la parte baja de la espalda, para que las caderas queden en ángulo hacia arriba.

Podrías notar un cambio radical en tu experiencia sexual.

