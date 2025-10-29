Esto es lo que causa el 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes

Esto es más común de lo que se cree. De hecho, casi la mitad de los casos de disfunción eréctil se consideran psicógenos.

"El 40% de los casos de disfunción eréctil en menores de 40 años tiene origen psicológico", es lo que han revelado expertos del 19º Curso de Andrología y 1º Curso de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigvert, se lee en la cuenta de X de la Fundació Puigvert Barcelona.

Y es que el cerebro juega un papel primordial en la excitación sexual, necesaria para la erección del pene, por lo que la disfunción eréctil puede tener un origen psicológico.

Causas psicológicas de disfunción eréctil

De acuerdo con el Manual MSD, las causas psicológicas de la disfunción eréctil primaria incluyen culpa, miedo a la intimidad, depresión o ansiedad.

En la disfunción eréctil secundaria, las causas psicológicas pueden relacionarse con la ansiedad, el estrés o la depresión.

Mientras, la disfunción eréctil psicogénica puede estar relacionada con una situación particular, un lugar, un momento o una pareja.

La disfunción eréctil también puede ser causada por problemas en los vasos sanguíneos o en los nervios del pene, trastornos hormonales, trastornos estructurales del pene, o uso de ciertos medicamentos.

La disfunción eréctil psicológica suele tratarse con psicoterapia y cambios en el estilo de vida.

Cómo prevenir la disfunción eréctil

Sea cual sea la causa de la disfunción eréctil, aquí tienes algunas medidas generales que pueden ayudar a prevenir y combatir la enfermedad:

Seguir una dieta saludable

Dejar de fumar

Evitar el consumo de alcohol

Controlar la diabetes

Controlar el colesterol

Controlar la presión arterial

Dormir lo suficiente

Mantener un peso saludable

Hacer actividad física

Buscar ayuda para la ansiedad

Controlar el estrés

----------

Más noticias en Urgente24

Adiós sexo en la pantalla: Esto es lo que la generación Z realmente quiere ver

Erección firme y duradera: 3 vitaminas que no pueden faltarte

Todos siguen creyendo este mito sobre el sexo y no deberían

Tengo 40 años: Cambios en la salud sexual que muchos hombres desconocen

Mejores posiciones sexuales para quemar calorías en el sexo, según experta