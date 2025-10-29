La disfunción eréctil es un problema que le quita el sueño a muchos hombres. También conocida como impotencia sexual, esta afección se caracteriza por la incapacidad de lograr o mantener una erección firme para el sexo. Sus causas son múltiples, y no siempre son las que los pacientes imaginan.
Esto es lo que causa el 40% de los casos de disfunción eréctil en jóvenes
Expertos revelan cuál es la causa del 40% de los casos de disfunción eréctil en menores de 40 años. Es algo que muchos pasan por alto.
Y es que, a menudo las personas apuntan a la edad avanzada como el mayor culpable de los problemas de erección. Pero, ¿Qué ocurre cuando la impotencia sexual se presenta en jóvenes? ¿Qué provoca disfunción eréctil en menores de 40 años? ¿Cuáles son las causas de la disfunción eréctil?
Cuando se trata de disfunción eréctil en jóvenes, los problemas psicológicos son una de las principales causas, sin embargo, muchos hombres ignoran esto.
¿Puede la disfunción eréctil ser causada por problemas psicológicos?
Sí, la disfunción eréctil puede ser provocada por problemas psicológicos incluidos ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, problemas de pareja, adicción a la pornografía y más.
A esta condición se le conoce como disfunción eréctil psicológica y es cuando un hombre tiene dificultad para alcanzar una erección debido a problemas emocionales o de salud mental, no a un problema físico.
Esto es más común de lo que se cree. De hecho, casi la mitad de los casos de disfunción eréctil se consideran psicógenos.
"El 40% de los casos de disfunción eréctil en menores de 40 años tiene origen psicológico", es lo que han revelado expertos del 19º Curso de Andrología y 1º Curso de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigvert, se lee en la cuenta de X de la Fundació Puigvert Barcelona.
Y es que el cerebro juega un papel primordial en la excitación sexual, necesaria para la erección del pene, por lo que la disfunción eréctil puede tener un origen psicológico.
Causas psicológicas de disfunción eréctil
De acuerdo con el Manual MSD, las causas psicológicas de la disfunción eréctil primaria incluyen culpa, miedo a la intimidad, depresión o ansiedad.
En la disfunción eréctil secundaria, las causas psicológicas pueden relacionarse con la ansiedad, el estrés o la depresión.
Mientras, la disfunción eréctil psicogénica puede estar relacionada con una situación particular, un lugar, un momento o una pareja.
La disfunción eréctil también puede ser causada por problemas en los vasos sanguíneos o en los nervios del pene, trastornos hormonales, trastornos estructurales del pene, o uso de ciertos medicamentos.
La disfunción eréctil psicológica suele tratarse con psicoterapia y cambios en el estilo de vida.
Cómo prevenir la disfunción eréctil
Sea cual sea la causa de la disfunción eréctil, aquí tienes algunas medidas generales que pueden ayudar a prevenir y combatir la enfermedad:
- Seguir una dieta saludable
- Dejar de fumar
- Evitar el consumo de alcohol
- Controlar la diabetes
- Controlar el colesterol
- Controlar la presión arterial
- Dormir lo suficiente
- Mantener un peso saludable
- Hacer actividad física
- Buscar ayuda para la ansiedad
- Controlar el estrés
