Inteligencia artificial en 2026: Empresas argentinas se suben a la revolución que cambió todo

Datos federados y edge computing: el futuro ya llegó

Las empresas avanzan hacia una gobernanza de datos federada, combinando políticas centralizadas con gestión descentralizada. Esto permitirá construir data hubs más accesibles y ágiles. Además, tecnologías como edge computing, IoT y robótica procesarán información cerca de donde se genera.

image

Mordor Intelligence estima que el mercado global de computación de borde crecerá un 13,24% anual hasta 2030. El desafío será integrar ese poder distribuido con IA generativa y modelos de lenguaje para crear entornos que aprendan y se adapten en tiempo real.

--------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La China Suárez próxima a quedarse sin amigas: Su rechazo total a Lali Espósito

Julia Mengolini: De denunciar a Javier Milei a pedir que no la metan presa

La miniserie de 8 capítulos que todos ven en su día libre

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos