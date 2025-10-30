El 2026 no será un año más en materia tecnológica. Será el momento en que la inteligencia artificial deje de sonar a ciencia ficción y se instale definitivamente en el ADN de las empresas. Tanto a nivel global como en Argentina, la convergencia entre sistemas, datos y automatización promete revolucionar desde la productividad hasta la seguridad.
Inteligencia artificial en 2026: Empresas argentinas se suben a la revolución que cambió todo
La inteligencia artificial se convertirá en todo. Agentes inteligentes, Wi-Fi 6 y videoseguridad marcarán el pulso del cambio en Argentina.
El salto argentino: Wi-Fi 6 y videoseguridad inteligente con inteligencia artificial
Según adelantó Ina Mainetti, vicepresidenta de Aditi Consulting, muchas compañías todavía trabajan con sistemas de hace 30 o 40 años. "En 2026 veremos una fuerte inversión para modernizarlos e integrarlos con flujos de IA", aseguró. La consultora Gartner lo confirma: el 40% de las aplicaciones empresariales tendrá agentes de IA específicos para cada tarea, contra menos del 5% actual.
Estos agentes funcionarán como asistentes especializados que ejecutan procesos, analizan información y colaboran entre sí gracias al protocolo A2A (agent-to-agent). Ya no serán un módulo externo: se integrarán como parte orgánica del software empresarial.
Fernando Montero, CEO de la firma, explicó que sectores como manufactura, salud, retail y educación necesitan conectividad estable y de alta densidad. La videoseguridad inteligente sumará analítica avanzada, fusión de sensores y procesamiento en tiempo real para mejorar imágenes y reducir latencia.
Datos federados y edge computing: el futuro ya llegó
Las empresas avanzan hacia una gobernanza de datos federada, combinando políticas centralizadas con gestión descentralizada. Esto permitirá construir data hubs más accesibles y ágiles. Además, tecnologías como edge computing, IoT y robótica procesarán información cerca de donde se genera.
Mordor Intelligence estima que el mercado global de computación de borde crecerá un 13,24% anual hasta 2030. El desafío será integrar ese poder distribuido con IA generativa y modelos de lenguaje para crear entornos que aprendan y se adapten en tiempo real.
