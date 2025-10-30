Con respecto a la opinión de los gobernadores sobre la reforma laboral, Javier Milei adelantó: “hay consenso absoluto. Argentina tiene un régimen laboral que está absolutamente anacrónico. ¿Sabe cómo se da cuenta? Cuando usted tiene a la mitad de los trabajadores están en el mercado informal”.
EL TRASPIÉ DEL 7/9
Milei: "la derrota en Buenos Aires nos obligó a repensar un montón de cosas, fue una bendición"
“El proceso de learning (aprendizaje) de los últimos 2 meses ha sido enorme para mí” dijo Javier Milei en A24 en tono calmo tras reunirse con los gobernadores
“Durante el último periodo kirchnerista se fueron 2 millones de chicos. Esto abre la posibilidad de que los que están en el segmento informal puedan ser formalizados. Solamente se ganan derechos de aquellos estaban afuera. Puede tener un convenio por empresa, por municipio, nacional”.
Luego, el Jefe de Estado hizo un vaticinio esperanzador:
“El empleo formal va a subir un 17 % cuando se apruebe la Reforma Laboral”.
“A mí me contrataron para hacer un trabajo y lo voy a cumplir. Si tengo que cambiar algunas cosas, lo haré. Hoy, estuvimos discutiendo con los gobernadores el primer paso para el largo plazo”
El anuncio de Mauricio Macri para 2027
“¿Cuál es el problema si quiere el PRO un candidato propio para el 2027? Ambos queremos los mismos cambios para Argentina. Él tuvo una gran generosidad con nosotros y varios de sus consejos me fueron muy útiles”.
“Debemos pasar de la etapa de la estabilización a la del crecimiento”.
Javier Milei explicó por qué dejó afuera al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la reunión en Casa Rosada.
“Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede. Nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro”.
“Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo y estaría encantado de la vida de avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar".
"Vamos a viajar con Karina a 2 provincias por mes"
"Además, vamos a hacer una reunión de gabinete por mes en el interior del país".
"Debemos abrir una ventana de diálogo para que surjan mejores leyes para la Argentina".