Milei: "la derrota en Buenos Aires nos obligó a repensar un montón de cosas, fue una bendición"

“A mí me contrataron para hacer un trabajo y lo voy a cumplir. Si tengo que cambiar algunas cosas, lo haré. Hoy, estuvimos discutiendo con los gobernadores el primer paso para el largo plazo”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1984037648869060760&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI MANO A MANO CON PABLO ROSSI: "LA REUNIÓN CON GOBERNADORES FUE POSITIVA"



"Estamos de acuerdo con matices".



@PRossiOficial

Seguí en #H20

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/s6MobLa5cr — A24.com (@A24COM) October 30, 2025

El anuncio de Mauricio Macri para 2027

“¿Cuál es el problema si quiere el PRO un candidato propio para el 2027? Ambos queremos los mismos cambios para Argentina. Él tuvo una gran generosidad con nosotros y varios de sus consejos me fueron muy útiles”.

“Debemos pasar de la etapa de la estabilización a la del crecimiento”.

milei-dolares Milei habló de su reunión con los gobernadores y el encuentro con Mauricio Macri

Javier Milei explicó por qué dejó afuera al gobernador bonaerense Axel Kicillof de la reunión en Casa Rosada.

“Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede. Nos juntamos con personas a las que dos más dos les da cuatro”.

Les propuse a los gobernadores que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de Nacho Torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene desde 1994. Les propuse a los gobernadores que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de Nacho Torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene desde 1994.

“Estoy dispuesto a dar el debate de la correspondencia fiscal y del federalismo y estaría encantado de la vida de avanzar en una reforma en la cual uno tiene que recaudar los impuestos de lo que decide gastar".

"Vamos a viajar con Karina a 2 provincias por mes"

"Además, vamos a hacer una reunión de gabinete por mes en el interior del país".

"Debemos abrir una ventana de diálogo para que surjan mejores leyes para la Argentina".

La nota con Pablo Rossi en A24 duró una hora y media. Abarcó casi todos los temas de política vernácula e internacional. Le tomaron más de media hora al programa Wi Fi que conducen Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti. La nota con Pablo Rossi en A24 duró una hora y media. Abarcó casi todos los temas de política vernácula e internacional. Le tomaron más de media hora al programa Wi Fi que conducen Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti.



La nota con Pablo Rossi en A24 duró una hora y media. Abarcó casi todos los temas de política vernácula e internacional. Le tomaron más de media hora al programa Wi Fi que conducen Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti.