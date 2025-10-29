Polémica por la reforma laboral; Lilia Lemoine denuncia "mufas"; plata para Maradona

1-Se viene una Reforma Laboral polémica
La propuesta oficial impulsa jornadas laborales más largas y pago de indemnizaciones en cuotas.
Polémica por la reforma laboral de Javier MIlei; Lilia Lemoine denunció "mufas"; moneda de plata para la jugada inmortal de Diego Maradona.
La reforma está pensada para trabajadores de la economía informal, pero genera preocupación en otros sectores.
Algunas empresas podrían presionar a empleados antiguos para que se adapten al nuevo sistema.
A partir del 10 de diciembre, el socio de Alejandro Fantino llegará a la càmara baja para transformarse, según anticipó, en un "termo".
Ocupaba el puesto número 11 en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.
El Banco Central de la República Argentina, junto con la FIFA, lanzará una pieza conmemorativa por el segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México ‘86.
En esa histórica jugada, Diego recorrió más de 50 metros en 10 segundos, dejando atrás a cinco rivales británicos con la pelota al pie.
En el mundo artístico y periodístico, muchas veces se tilda a alguien de yettatore para arruinarle la carrera o la reputación.
La mala acción suele practicarse en voz baja, porque ese tipo de acusaciones puede causar un daño irreparable a una persona y su familia.