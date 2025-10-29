Polémica por la reforma laboral; Lilia Lemoine denuncia "mufas"; plata para Maradona

Fiel a su estilo, prometió convertirse en el incondicional del presidente Milei y aprobar todas sus iniciativas sin siquiera leerlas. Fiel a su estilo, prometió convertirse en el incondicional del presidente Milei y aprobar todas sus iniciativas sin siquiera leerlas.

3-Moneda de Plata para Maradona

El Banco Central de la República Argentina, junto con la FIFA, lanzará una pieza conmemorativa por el segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México ‘86.

‍ En esa histórica jugada, Diego recorrió más de 50 metros en 10 segundos, dejando atrás a cinco rivales británicos con la pelota al pie.

La genialidad fue tan impactante que incluso dio origen a una teoría económica que hoy se estudia en universidades europeas. La genialidad fue tan impactante que incluso dio origen a una teoría económica que hoy se estudia en universidades europeas.

4-Lilia Lemoine "escracha" en TV a supuesto mufa

En el mundo artístico y periodístico, muchas veces se tilda a alguien de yettatore para arruinarle la carrera o la reputación.

La mala acción suele practicarse en voz baja, porque ese tipo de acusaciones puede causar un daño irreparable a una persona y su familia.

Pero la diputada nacional lo dijo frente a las cámaras: aseguró que el influencer El Presto “trae mala suerte” porque ya no es libertario. ¿Inconsciente, ignorante o mala persona? La polémica quedó servida. Pero la diputada nacional lo dijo frente a las cámaras: aseguró que el influencer El Presto “trae mala suerte” porque ya no es libertario. ¿Inconsciente, ignorante o mala persona? La polémica quedó servida.