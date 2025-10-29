urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 29/10

Polémica por la reforma laboral; Lilia Lemoine denuncia "mufas"; plata para Maradona

Polémica por la reforma laboral de Javier MIlei; Lilia Lemoine denunció "mufas"; moneda de plata para la jugada inmortal de Diego Maradona.

29 de octubre de 2025 - 18:56
La diputada ultramileista Lilia Lemoine.&nbsp;

1-Se viene una Reforma Laboral polémica

La propuesta oficial impulsa jornadas laborales más largas y pago de indemnizaciones en cuotas.

La reforma está pensada para trabajadores de la economía informal, pero genera preocupación en otros sectores.

Algunas empresas podrían presionar a empleados antiguos para que se adapten al nuevo sistema.

2-Sergio “Tronco” Figliuolo será diputado nacional

A partir del 10 de diciembre, el socio de Alejandro Fantino llegará a la càmara baja para transformarse, según anticipó, en un "termo".

Ocupaba el puesto número 11 en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Fiel a su estilo, prometió convertirse en el incondicional del presidente Milei y aprobar todas sus iniciativas sin siquiera leerlas. Fiel a su estilo, prometió convertirse en el incondicional del presidente Milei y aprobar todas sus iniciativas sin siquiera leerlas.

3-Moneda de Plata para Maradona

El Banco Central de la República Argentina, junto con la FIFA, lanzará una pieza conmemorativa por el segundo gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México ‘86.

En esa histórica jugada, Diego recorrió más de 50 metros en 10 segundos, dejando atrás a cinco rivales británicos con la pelota al pie.

La genialidad fue tan impactante que incluso dio origen a una teoría económica que hoy se estudia en universidades europeas. La genialidad fue tan impactante que incluso dio origen a una teoría económica que hoy se estudia en universidades europeas.

4-Lilia Lemoine "escracha" en TV a supuesto mufa

En el mundo artístico y periodístico, muchas veces se tilda a alguien de yettatore para arruinarle la carrera o la reputación.

La mala acción suele practicarse en voz baja, porque ese tipo de acusaciones puede causar un daño irreparable a una persona y su familia.

Pero la diputada nacional lo dijo frente a las cámaras: aseguró que el influencer El Presto “trae mala suerte” porque ya no es libertario. ¿Inconsciente, ignorante o mala persona? La polémica quedó servida. Pero la diputada nacional lo dijo frente a las cámaras: aseguró que el influencer El Presto “trae mala suerte” porque ya no es libertario. ¿Inconsciente, ignorante o mala persona? La polémica quedó servida.

