Otro nivel: James Cameron destrozó a la inteligencia artificial con Avatar 3

Embed - Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Doblado

La tecnología de captura de movimiento alcanza su punto máximo: las lágrimas de Neytiri lucen tan reales como cualquier filme live-action. El director acercó más que nunca su cámara a los rostros digitales, generando una conexión emocional imposible de lograr con prompts de texto.

Controversia por el guion repetitivo

No todo es perfecto. Varios críticos señalan que el argumento repite fórmulas de la segunda película, con secuencias de captura y rescate constantes. Algunos consideran que desperdicia la oportunidad de cerrar la trilogía con peso dramático, mientras otros reclaman por la duración excesiva y diálogos cuestionables.

Sin embargo, la mayoría coincide en que el espectáculo visual compensa las fallas narrativas. Stephen Lang vuelve como el Coronel Quaritch, ahora en forma Na'vi completa, y su alianza con Varang promete caos absoluto para Pandora.

image

Cameron dejó en claro su postura contra la IA generativa en el documental de Disney Plus previo al estreno. Con Fire and Ash, no solo defendió su legado: lo consolidó.

La película se estrena el 19 de diciembre y promete arrasar en taquilla, como sus predecesoras que recaudaron más de 5 mil millones de dólares combinadas.

--------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

La Corte Suprema ratificó la separación entre el patrimonio estatal y el de YPF y habrá impacto en Nueva York

El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix