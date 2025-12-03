'Avatar 3': Las primeras críticas coinciden, James Cameron vuelve a lo grande

Terminator en pausa, Avatar en primer plano

Mientras todo el mundo se prepara para volver a Pandora, Cameron ya mira hacia su otra franquicia icónica: Terminator. En una entrevista reciente con io9, el director habló sobre su preocupación por los cambios tecnológicos y sociales y cómo influyen en la construcción de sus proyectos: "La ciencia ficción nos ha alcanzado y nos está sobrepasando. Vivimos en un mundo de ciencia ficción, y tenemos que lidiar con problemas que antes solo existían en libros o películas".

image El director ya planea un nuevo Terminator, pero prioriza Avatar 4 por ahora. Su enfoque busca adaptar la ciencia ficción al presente, evitando las viejas fórmulas y explorando problemas actuales.

Cameron tiene ya una pila de notas para una nueva de Terminator, pero asegura que por ahora el foco está en terminar la promoción de Avatar: Fuego y Cenizas antes de escribir y desarrollar su nueva historia.

Según sus palabras, no se trata de repetir fórmulas viejas ni revivir personajes antiguos, sino de imaginar un futuro cercano donde la ciencia ficción que antes solo existía en la pantalla grande hoy se vuelve realidad, por lo que cualquier proyecto de Terminator va a terminar siendo un desafío aún mayor que hace 40 años.

Por ahora, Pandora manda: si Fuego y Cenizas mantiene el nivel de El Camino del Agua o lo supera, es muy probable que Cameron complete Avatar 4 antes de retomar cualquier otro proyecto. Mientras tanto, el público está a punto de vivir más de tres horas de cine inmersivo, donde la emoción, la acción y la tecnología redefinen una vez más lo que significa ir al cine.

