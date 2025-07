James Cameron desata el infierno: El primer tráiler de Avatar 3 muestra una guerra brutal

Cameron adelantó durante la D23 Expo 2024 que esta entrega explorará "territorio realmente desafiante" para todos los personajes queridos por el público. El director enfatizó que, aunque la película será "una aventura insana y un festín visual", también contendrá "stakes emocionales más altos que nunca antes".

De una película surgieron dos épicas

Originalmente, "The Way of Water" y "Fire and Ash" estaban concebidas como una sola película. No obstante, durante el proceso de escritura, Cameron decidió dividir la narrativa cuando la historia se expandió , permitiendo mayor desarrollo de cada elemento.

El tráiler muestra secuencias espectaculares donde la familia Sully y los Metkayina unen fuerzas contra las llamas destructivas de Varang. Las imágenes revelan batallas épicas, paisajes incendiados y confrontaciones que prometen elevar el nivel de acción y drama de la franquicia.

image James Cameron, quien dirigió las dos primeras películas, también dirigirá Avatar 4. Además, se ha confirmado que habrá una quinta película, "Avatar 5", que llegará a los cines en 2031.

"Verás mucho más de Pandora que nunca viste antes", prometió Cameron, quien también insinuó que el Pueblo de las Cenizas será considerablemente más violento y sediento de poder que las tribus pacíficas mostradas anteriormente. Con estas promesas, "Avatar: Fire and Ash" se perfila como la entrega más intensa cargada de toda la saga. Sí, esto será ultra épico.

