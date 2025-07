Miley Cyrus revive Hannah Montana: el regreso ex Disney será en 2026

El renacimiento de una leyenda pop antes de ser Miley Cyrus

La cantante y actriz confirmó que prepara algo "muy especial" para celebrar el 20 aniversario del icónico programa de Disney Channel, aunque todavía no reveló detalles específicos sobre el formato que tendrá este esperado regreso. Lo que sí quedó claro es que no será un simple homenaje nostálgico, sino una producción pensada para reconectar con esa generación que creció cantando "The Best of Both Worlds".