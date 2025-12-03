La llegada de Luisa Fernanda W al doblaje de Zootopia 2 con Disney desató una polémica inesperada donde hubo críticas y dudas sobre su talento y el mundo influencer. Su debut se convirtió en un verdadero campo de batalla, donde cada comentario reflejó algo más profundo que la simple elección de una voz para una película animada.
"ESO LES MOLESTA"
Zootopia 2: Así reaccionó Luisa Fernanda W a los ataques por su doblaje
La influencer colombiana Luisa Fernanda W se mete en "Zootopia 2" y estalla la polémica. Su casting y su respuesta a quienes la criticaron sorprenden a todos.
Críticas y prejuicios: Cómo un casting de Disney desató bronca en redes
Cuando Luisa Fernanda Cataño Ríos, conocida por todo el mundo como Luisa Fernanda W, compartió el 13 de noviembre, en conjunto con Disney Studios, que sería la voz de la Capitana Hoggbottom en Zootopia 2, con estreno confirmado para el 27 de ese mismo mes, lo lógico hubiera sido una ola de festejos por la llegada de otra latina a un proyecto de escala mundial.
Pero en redes pasó lo contrario y aparecieron las críticas de siempre, donde un usuario en X fue particularmente directo con un mensaje que se volvió viral: "Ay no pobrecita Luisa Fernanda W que no la dejan trabajar, no Eustaquia. Es que ella no es actriz de doblaje. Ni ha estudiado locución o teatro. Dejen de victimizarse por los aparecidos levantados con plata."
Lejos de dejar pasar la chicana, la influencer y cantante colombiana respondió con la misma claridad con una frase que marcó el tono de toda la discusión: "Estudié Comunicación Social y Periodismo, he tomado clases de actuación y teatro. Soy una mujer extremadamente talentosa, apasionada, auténtica y espontánea, y creo que eso es justamente lo que le molesta a muchos."
La reacción contra ella se potenció porque, aunque Luisa tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, campañas con Coca-Cola, Jean Book y Admiss Esmaltes, presencia en la revista Tú, y una trayectoria digital que empezó en 2013 cuando YouTube todavía era territorio experimental, para muchos sigue siendo "solo una influencer", una etiqueta usada casi como una forma elegante de descalificación, sin reconocer que se trata de una figura que lleva más de una década construyendo una marca personal sólida y que, efectivamente, mueve audiencias reales.
Luisa Fernanda W y Alex Pelao conquistaron Disney desde redes
Ante el crecimiento de las críticas, Luisa salió a explicar desde sus historias de Instagram que sí hubo casting, que casi pierde el mail por un descuido y que terminó presentándose en las mismas oficinas donde se hicieron los doblajes de Encanto. Primero, hizo la prueba para un personaje de hipopótamo y luego a un nuevo desafío cuando el director, después de escucharla, le dijo que quería que probara con un personaje más grande, una jabalí, para el cual debía modificar el tono, trabajar acento neutro y sostener una interpretación que no es tan simple.
La historia, contada por ella misma, incluyó esa espera interminable posterior al casting, donde pasaron días sin noticias hasta que, revisando el celular, descubrió que había quedado seleccionada, un momento que ella describió como un pequeño triunfo personal vinculado a su niñez, cuando grababa doblajes de Barbie por diversión y soñaba con participar en una producción grande, algo que, según sus propias palabras, nunca imaginó que pudiera pasarle.
En Argentina, mientras tanto, la noticia tomó otro color porque Alex Pelao, creador de contenido cordobés y participante actual de MasterChef Celebrity (Telefe), también fue confirmado por Disney Studios Latinoamérica como la voz de Howlett, un personaje nuevo en esta secuela.
Y lo curioso es que, lejos de recibir la misma oleada de críticas, su participación fue celebrada por sus seguidores y el anuncio oficial generó entusiasmo, marcando su debut en un rubro que hasta ahora no formaba parte de su recorrido.
Pelao, conocido por su llegada inmediata en TikTok e Instagram, es el único argentino del doblaje latino de Zootopia 2, y su participación suma un hito importante en una carrera que, hasta ahora, se movía entre sketches, televisión y redes. Y es que, efectivamente, el tránsito entre lo digital y lo audiovisual se volvió cada vez más natural y menos rígido en términos de "quién puede" y "quién no".
Al final, antes de que Zootopia 2 llegara a los cines, ya había dejado claro algo que ninguna campaña de marketing podría anticipar: la verdadera jungla no es la película, son nuestras redes, donde cada logro ajeno activa inseguridades y prejuicios que hablan más de quienes critican que de quienes trabajan para llegar donde están.
