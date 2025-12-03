Zootopia 2: Así reaccionó Luisa Fernanda W a los ataques por su doblaje

La reacción contra ella se potenció porque, aunque Luisa tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram, campañas con Coca-Cola, Jean Book y Admiss Esmaltes, presencia en la revista Tú, y una trayectoria digital que empezó en 2013 cuando YouTube todavía era territorio experimental, para muchos sigue siendo "solo una influencer", una etiqueta usada casi como una forma elegante de descalificación, sin reconocer que se trata de una figura que lleva más de una década construyendo una marca personal sólida y que, efectivamente, mueve audiencias reales.

Luisa Fernanda W y Alex Pelao conquistaron Disney desde redes

Ante el crecimiento de las críticas, Luisa salió a explicar desde sus historias de Instagram que sí hubo casting, que casi pierde el mail por un descuido y que terminó presentándose en las mismas oficinas donde se hicieron los doblajes de Encanto. Primero, hizo la prueba para un personaje de hipopótamo y luego a un nuevo desafío cuando el director, después de escucharla, le dijo que quería que probara con un personaje más grande, una jabalí, para el cual debía modificar el tono, trabajar acento neutro y sostener una interpretación que no es tan simple.

La historia, contada por ella misma, incluyó esa espera interminable posterior al casting, donde pasaron días sin noticias hasta que, revisando el celular, descubrió que había quedado seleccionada, un momento que ella describió como un pequeño triunfo personal vinculado a su niñez, cuando grababa doblajes de Barbie por diversión y soñaba con participar en una producción grande, algo que, según sus propias palabras, nunca imaginó que pudiera pasarle.

image Luisa explicó que pasó por un casting formal y trabajó para adaptar su voz al personaje, mientras que Alex Pelao debutó en doblaje argentino, recibiendo reacciones mucho más positivas.

En Argentina, mientras tanto, la noticia tomó otro color porque Alex Pelao, creador de contenido cordobés y participante actual de MasterChef Celebrity (Telefe), también fue confirmado por Disney Studios Latinoamérica como la voz de Howlett, un personaje nuevo en esta secuela.

Y lo curioso es que, lejos de recibir la misma oleada de críticas, su participación fue celebrada por sus seguidores y el anuncio oficial generó entusiasmo, marcando su debut en un rubro que hasta ahora no formaba parte de su recorrido.

Pelao, conocido por su llegada inmediata en TikTok e Instagram, es el único argentino del doblaje latino de Zootopia 2, y su participación suma un hito importante en una carrera que, hasta ahora, se movía entre sketches, televisión y redes. Y es que, efectivamente, el tránsito entre lo digital y lo audiovisual se volvió cada vez más natural y menos rígido en términos de "quién puede" y "quién no".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disney Studios LA (@disneystudiosla)

Al final, antes de que Zootopia 2 llegara a los cines, ya había dejado claro algo que ninguna campaña de marketing podría anticipar: la verdadera jungla no es la película, son nuestras redes, donde cada logro ajeno activa inseguridades y prejuicios que hablan más de quienes critican que de quienes trabajan para llegar donde están.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA