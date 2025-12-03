Migue Granados, entre el streaming y la vuelta a la tevé: "Hay una idea"

Por otro lado, desde el reconocido ciclo televisivo aprovecharon para preguntarle si habría nuevas incorporaciones teniendo en cuenta que haces meses sumó figuras LUZU TV, su principal competencia, lo que generó la enemistad pública con Nicolás Occhiato. "Por ahora no hay ninguna y ninguna que nos vaya a generar quilombo. Así que tranquilos", expresó con picardía.

Migue Granados habló sobre la guerra entre OLGA y LUZU TV

Hace algunos días Migue Granados habló al respecto de la brutal competencia que nació entre OLGA y LUZU TV y recordó cuando decidió apostar por las grandes figuras de la señal que creó Nicolás Occhiato.

En una entrevista con el periodista Iván Schargrodsky mediante C+ explicó: "Yo creo que ya pasó es fervor de 'tanto'. Yo creo que ya pasó. Ya, por lo menos, a mí no me preocupa. Ya me da paja incluso, antes por lo menos me divertía".

"Ni siquiera tenemos el mismo público. O sea, uno de los dos canales apaga o prende y al otro no le cambia. Creo que ya medio como que pasó", añadió aunque aclaró que en el caso de que vuelva a tentar a alguien para que forme parte de sus filas lo van a volver a "putear".

No obstante, indicó que en su momento ningún colega lo insultó sino que fueron los fanáticos a pesar de que confesó que en el caso de que por ejemplo fueran en busca de Damián Betular también le molestaría. "En los mismos programas de tele que decían: 'Se robó figuras'. No es robar", aseguró al criticar a los medios tradicionales de comunicación.

