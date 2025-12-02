"Me sentí destratado": Beto Casella aún no se fue y ya dispara contra El Nueve

El Nueve no confía en Edith Hermida cuando se vaya Beto Casella

Bendita seguirá al aire bajo la conducción de Edith Hermida junto a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.

No obstante, lo que es que desde las autoridades de El Nueve tentaron a una figura para que se sume a la conducción.

La persona en cuestión es Federico Bal. Según la información que brindó Marina Calabró, el actor recibió la propuesta para sumarse a lo que será el renovado ciclo televisivo luego del verano y así sumarse en marzo del 2026.

De esta manera aún es una incógnita cómo será el rearmado del equipo luego de la baja sensible de Beto Casella, teniendo en cuenta que desde la señal deberán analizar cómo se comportará la audiencia sin la presencia de su líder.

---------------------

