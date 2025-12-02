Finalmente es un hecho la salida de Beto Casella de El Nueve. El conductor desembarcará en América TV luego de su paso por el histórico programa. Hace algunos días, se refirió a la decisión tomada, y ya se dio a conocer el nombre que tendrá el nuevo programa: Bendito tu eres.
SI TE HE VISTO, NO ME ACUERDO
"Me sentí destratado": Beto Casella aún no se fue y ya dispara contra El Nueve
Beto Casella habló luego de confirmar su salida de el canal y no evitó mostrarse molesto a raíz de las discrepancias que tuvo con las autoridades.
El nuevo ciclo televisivo debutará el 8 de febrero e irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas y antes de cada emisión hará un pase con LAM en diálogo con Ángel de Brito. Si bien el panel se está armando lo cierto es que Horacio Pagani, Mariela Fernández, Enzo Aguilar, Any Ventura y, probablemente, Alejandra Maglietti.
En esta ocasión en diálogo con el ciclo televisivo Puro show se refirió a su partida y si bien aún le quedan varios programas en Bendita aseguró que se encuentra contento "diagramando el 2026". "Un poco lo necesitaba, otro poco me obligaron", explicó sobre los motivos de su resolución.
Asimismo luego aseguró: "Ya nada tenía que hacer ahí". Y al respecto de cómo se sintió con la señal perteneciente al Grupo Octubre dijo sin tapujos: "Me sentí destratado". De todos modos lamentó que dejará de trabajar con sus compañeros tanto de los que hacen aire como también así quienes se desempeñan atrás de cámara. "Voy a querer que le vaya bien", admitió.
El Nueve no confía en Edith Hermida cuando se vaya Beto Casella
Bendita seguirá al aire bajo la conducción de Edith Hermida junto a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.
No obstante, lo que es que desde las autoridades de El Nueve tentaron a una figura para que se sume a la conducción.
La persona en cuestión es Federico Bal. Según la información que brindó Marina Calabró, el actor recibió la propuesta para sumarse a lo que será el renovado ciclo televisivo luego del verano y así sumarse en marzo del 2026.
De esta manera aún es una incógnita cómo será el rearmado del equipo luego de la baja sensible de Beto Casella, teniendo en cuenta que desde la señal deberán analizar cómo se comportará la audiencia sin la presencia de su líder.
