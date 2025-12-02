Finalmente Bendita seguirá al aire bajo la conducción de Edith Hermida junto a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos. Sin embargo, lo que es que desde las autoridades de El Nueve tentaron a una figura para que se sume a la conducción.
REINA LA INCERTIDUMBRE
El Nueve no confía en Edith Hermida y sale en busca de una figura para sumar al nuevo Bendita
Si bien la histórica panelista se hará cargo del ciclo luego de que Beto Casella se marche para América TV, desde El Nueve pretenden sumar otro conductor.
La persona en cuestión es Federico Bal. De acuerdo a la información que brindó Marina Calabró, el actor recibió la propuesta para sumarse a lo que será el renovado ciclo televisivo luego del verano y así sumarse en marzo del 2026.
Es que la salida Beto Casella es un hecho. El conductor desembarcará en América TV luego de su paso por el histórico programa. Hace algunos días, se refirió a la decisión tomada, y ya se dio a conocer el nombre que tendrá el nuevo programa: Bendito tu eres.
El nuevo ciclo televisivo debutará el 8 de febrero e irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas y antes de cada emisión hará un pase con LAM en diálogo con Ángel de Brito. Si bien el panel se está armando lo cierto es que Horacio Pagani, Mariela Fernández, Enzo Aguilar, Any Ventura y, probablemente, Alejandra Maglietti.
El Nueve decidió a quién quiere como reemplazo de Laurita Fernández
Otro programa que se quedó sin conducción es Bienvenidos a ganar luego de la partida de Laurita Fernández.
Es por eso que desde El Nueve pensaron en el Pollo Álvarez para ocupar su lugar pero el comunicador aún no dio una respuesta.
En diálogo con Exitoína, explicó: "Me llegó la propuesta para hacer el programa de Laurita y lo agradezco mucho. Me reuní, pero tengo que pensar algunas cosas y en base a eso responder".
"Está bueno el programa, va en el prime time de El Nueve, me gusta. Yo hice Combate en el canal y me gustaría volver, pero no lo sé, depende de algunas cuestiones contractuales", agregó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
Alerta creadores de contenido: Youtube endurece el algoritmo, ¿que premiará en 2026?
AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports
Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico
El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."