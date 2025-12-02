El Nueve no confía en Edith Hermida y sale en busca de una figura para sumar al nuevo Bendita

El nuevo ciclo televisivo debutará el 8 de febrero e irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas y antes de cada emisión hará un pase con LAM en diálogo con Ángel de Brito. Si bien el panel se está armando lo cierto es que Horacio Pagani, Mariela Fernández, Enzo Aguilar, Any Ventura y, probablemente, Alejandra Maglietti.

El Nueve decidió a quién quiere como reemplazo de Laurita Fernández

Otro programa que se quedó sin conducción es Bienvenidos a ganar luego de la partida de Laurita Fernández.

Es por eso que desde El Nueve pensaron en el Pollo Álvarez para ocupar su lugar pero el comunicador aún no dio una respuesta.

En diálogo con Exitoína, explicó: "Me llegó la propuesta para hacer el programa de Laurita y lo agradezco mucho. Me reuní, pero tengo que pensar algunas cosas y en base a eso responder".

"Está bueno el programa, va en el prime time de El Nueve, me gusta. Yo hice Combate en el canal y me gustaría volver, pero no lo sé, depende de algunas cuestiones contractuales", agregó.

