Uno de los programas que más supo destacar en la pantalla de El Nueve ha sido Bienvenidos a ganar bajo la conducción de Laurita Fernández. Sin embargo, es un hecho que la conductora no seguirá en 2026 y es por eso que las autoridades del canal rápidamente pensaron en su reemplazo.
"ME REUNÍ"
El Nueve encontró el reemplazo de Laurita Fernández pero se hace desear: Quién es
Luego de que la conductora confirmara su salida de El Nueve, las autoridades del canal le hicieron una propuesta al conductor para hacer Bienvenidos a ganar.
El apuntado fue el Pollo Álvarez, que si bien actualmente se desempeña tanto en redes como también así en La jaula de la moda por la pantalla chica y en el canal de streaming OLGA, entre otros trabajos, lo cierto es que no aún no decidió que respuesta brindar.
En diálogo con el portal Exitoína explicó al respecto: "Me llegó la propuesta para hacer el programa de Laurita y lo agradezco mucho. Me reuní, pero tengo que pensar algunas cosas y en base a eso responder".
"Está bueno el programa, va en el prime time de El Nueve, me gusta. Yo hice Combate en el canal y me gustaría volver, pero no lo sé, depende de algunas cuestiones contractuales", agregó dejando en claro que se encuentra analizando la propuesta laboral que le alcanzaron de cara a lo que se viene.
El Nueve reorganiza Bendita post Beto Casella
Como era de esperar, Beto Casella confirmó que se irá de El Nueve y de ese modo quien quedará a cargo de Bendita será su histórica panelista Edith Hermida. Sin embargo, hasta el momento había incertidumbre sobre quiénes serían los que se harían cargo de la nueva conformación peroÁngel de Brito lo reveló en redes sociales.
A través su cuenta personal de X, el conductor de LAM reveló que los que intentarán mantener en pie el gran público que el programa supo cosechar a lo largo de los años serán: Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.
La salida del conductor será el viernes 19 de diciembre mientras que la renovación será a partir del lunes 22.
Es por eso que las autoridades del canal comenzarán un período de analisis con el fin de determinar si es viable el hecho de continuar con el aclamado ciclo televisivo sin su principal figura.
