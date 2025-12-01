El Nueve encontró el reemplazo de Laurita Fernández pero se hace desear: Quién es

El Nueve reorganiza Bendita post Beto Casella

Como era de esperar, Beto Casella confirmó que se irá de El Nueve y de ese modo quien quedará a cargo de Bendita será su histórica panelista Edith Hermida. Sin embargo, hasta el momento había incertidumbre sobre quiénes serían los que se harían cargo de la nueva conformación peroÁngel de Brito lo reveló en redes sociales.

A través su cuenta personal de X, el conductor de LAM reveló que los que intentarán mantener en pie el gran público que el programa supo cosechar a lo largo de los años serán: Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guillermo Barrios, más algunos que serán rotativos.

La salida del conductor será el viernes 19 de diciembre mientras que la renovación será a partir del lunes 22.

Es por eso que las autoridades del canal comenzarán un período de analisis con el fin de determinar si es viable el hecho de continuar con el aclamado ciclo televisivo sin su principal figura.

