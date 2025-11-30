El domingo 30/11 por la mañana, José Alperovich comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y,se resolvió su traslado e intervención quirúrgica de forma casi inmediata en el centro asistencial del barrio de Almagro.
CUMPLE CONDENA DOMICILIARIA
Operaron a José Alperovich por apendicitis a 72 horas del casamiento con Marianela Mirra
El ex gobernador de Tucumán fue trasladado desde su domicilio en Puerto Madero (donde paga una pena de 16 años de encierro) al Hospital Italiano.
El ex senador nacional había tenido una semana cargada de exposición pública debido a su casamiento con Marianela Mirra.
La mediática se retiró del cuarto piso del edificio sin formular declaraciones a los medios que se hicieron presentes.
La unión civil con la mujer que mantuvo una relación de casi 20 años tuvo una asistencia mínima de familiares y allegados pero esa noche (el jueves 27/11) el ex senador nacional no mostraba inconvenientes físicos.
Luego de recuperarse de la intervención, deberá retornar al complejo Zen City para continuar cumpliendo una pena de 16 años de cárcel por abuso sexual agravado contra su propia sobrina.
Aún no existen precisiones sobre la evolución del cuadro clínico ni sobre el tiempo que deberá permanecer internado pero trascendidos indicaron que la recuperaci
El caso que envió José Alperovich a prisión
José Alperovich fue condenado en 2023 a 16 años de prisión por 9 hechos de abuso sexual cometidos entre 2017 y 2019 contra una sobrina que era también su colaboradora.
Ex senador nacional y tres veces gobernador de Tucumán fue el dirigente más influyente del oficialismo provincial durante casi dos décadas.