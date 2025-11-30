Operaron a José Alperovich por apendicitis a 72 horas del casamiento con Marianela Mirra

Luego de recuperarse de la intervención, deberá retornar al complejo Zen City para continuar cumpliendo una pena de 16 años de cárcel por abuso sexual agravado contra su propia sobrina.

Aún no existen precisiones sobre la evolución del cuadro clínico ni sobre el tiempo que deberá permanecer internado pero trascendidos indicaron que la recuperaci

El caso que envió José Alperovich a prisión

José Alperovich fue condenado en 2023 a 16 años de prisión por 9 hechos de abuso sexual cometidos entre 2017 y 2019 contra una sobrina que era también su colaboradora.

Ex senador nacional y tres veces gobernador de Tucumán fue el dirigente más influyente del oficialismo provincial durante casi dos décadas.