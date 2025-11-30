En 2026, se reduciría 10% la planta del Estado y habría fuertes aumentos en los servicios

-INADI y el Instituto Nacional Belgraniano sufrirían su eliminación por supuesta “politización”.

-Medios Públicos de comunicación: se proyecta un retiro voluntario que reducirá parte de los 2.400 trabajadores de Televisión Pública y Radio Nacional.

Se aprovecharía la finalización de contratos temporarios que vencen en los primeros 6 meses de 2026 para operar decenas de miles de bajas en el marco de una economía nacional en recesión donde es difícil absorber nuevo personal. Además, habría recortes de personal por los planes de eliminación de los registros de automotores y también de la privatización de varias empresas que se mantienen en carpeta. Se aprovecharía la finalización de contratos temporarios que vencen en los primeros 6 meses de 2026 para operar decenas de miles de bajas en el marco de una economía nacional en recesión donde es difícil absorber nuevo personal. Además, habría recortes de personal por los planes de eliminación de los registros de automotores y también de la privatización de varias empresas que se mantienen en carpeta.

image Crece un poco la desocupación pero mucho la informalidad en Argentina

El presupuesto para 2026 recortará partidas de:

-pasivos: se reducirá el pago de sentencias judiciales. Esto afecta a quienes iniciaron acciones para reajustar sus haberes.

-educación: eliminarán pisos de financiamiento para ciencia, técnica.

-asignaciones familiares: derogarán su indexación.

-subsidios: se quitarán los subsidios al gas en las zonas frías y bajarán los aportes para el transporte.

-discapacidad: se recortarán las pensiones.

-tarifas de servicios: se prevé un aumento luz y gas.

El AMBA sufrirá incremento en boletas de energía y en transporte

Concretamente, las autoridades reducirán las ayudas y acercarán las tarifas a la recuperación de costos de los privados.

Se trata del resultado de una negociación directa con el FMI donde se detalla la evolución prevista de los subsidios energéticos:

-2,1% del Producto Bruto Interno en 2023,

-1,5% del PBI en 2024 y 2025

-0,7 % del PBI en 2026

-0,3% del PBI en 2027.

En 2025, año impar, con elecciones de medio término, el recorte fue menor y se mantuvieron los números del año anterior ya que el Poder Ejecutivo optó por no trasladar los nuevos costos a las facturas residenciales para evitar incrementos antes de la decisión de la ciudadanía. En 2025, año impar, con elecciones de medio término, el recorte fue menor y se mantuvieron los números del año anterior ya que el Poder Ejecutivo optó por no trasladar los nuevos costos a las facturas residenciales para evitar incrementos antes de la decisión de la ciudadanía.

Pero, a partir del 1º enero de 2026 miles de usuarios dejarán de recibir beneficios y pagarán el precio pleno de la energía. Además, quienes los mantengan también recibirán aumentos. Los beneficiarios actuales de los subsidios no deberán volver a inscribirse, pero el Gobierno evaluará si les corresponde el beneficio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1994520389889004019&partner=&hide_thread=false AJUSTE SIN LÍMITES



Desde enero te sacan los subsidios: más de 7 millones de familias van a pagar aún más.

Luz, gas y garrafa: todo más caro en 2026.



No paran de arruinarte el salario, de romperte la economía.

No tienen límites para la crueldad ni para el daño que le hacen a… pic.twitter.com/hRn0SmC8SY — Sebastian Sassano (@sebasassanocaba) November 28, 2025

La combinación de atraso cambiario, déficit, estimaciones irreales de inflación y crecimiento ficticio vuelven inconsistente la narrativa oficial. La economía seguirá chocando con la falta de divisas. Lo peor no pasó.

Mientras el ministro de Hacienda habla de un crecimiento del 6% anual para el año venidero, el último relevamiento de FocusEconomics, que agrupa estimaciones de 50 bancos y consultoras, ubica el crecimiento de Argentina para 2026 en torno al 3,1%, bastante por debajo de la meta oficial. Mientras el ministro de Hacienda habla de un crecimiento del 6% anual para el año venidero, el último relevamiento de FocusEconomics, que agrupa estimaciones de 50 bancos y consultoras, ubica el crecimiento de Argentina para 2026 en torno al 3,1%, bastante por debajo de la meta oficial.

Las ramas ligadas al consumo masivo, comercio minorista y manufactura muestran una dinámica débil y el rebote difícilmente pueda aparecer si no hay crédito.

Para el economista Fernando Marull la inflación de 2026 podría ubicarse “por encima del 20%”, el doble de las estimaciones de la Casa Rosada.

image

Crecerá la desocupación y la subocupación

Si se proyecta a todo el país, unas 2,5 millones de personas se encontraban desocupadas en el tercer trimestre de 2025.

Sin embargo, lo dramático llega al analizar cualitativamente al empleo en Argentina.

El número de puestos de trabajo informales abarcó al 43,2% del total, lo que implica un aumento 1,6 puntos con respecto al tercer trimestre de 2024.

El número de trabajadores subocupados (tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales) fue de 11,6%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Esto implica que, según datos del INDEC, si se suman los desocupados, los subocupados y los ocupados que buscan un segundo, el 30,5% de los trabajadores argentinos está en problemas. El número de trabajadores subocupados (tienen empleo pero trabajan menos de 35 horas semanales) fue de 11,6%, un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Esto implica que, según datos del INDEC, si se suman los desocupados, los subocupados y los ocupados que buscan un segundo, el 30,5% de los trabajadores argentinos está en problemas.

A esta hoguera se le sumarán los miles de agentes estatales que Luis Caputo y Federico Sturzenegger planean desafectar.