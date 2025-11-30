Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger habrá una reorganización del Estado que incluiría menos áreas, menos gastos y una importante reducción del personal público (aproximadamente un 10% del total de la planta).
AÑO SIN ELECCIONES Y CON FUERTE AJUSTE
En 2026, se reduciría 10% la planta del Estado y habría fuertes aumentos en los servicios
Sin comicios presidenciales ni parlamentarios a la vista, se viene un 2026 duro: serán más caras las facturas de energía y aumentará fuerte el transporte
Se apuntaría no solamente a la administración central sino también a las áreas descentralizadas:
-AFIP, ANSES, CONICET e INDEC serán el foco principal del recorte.
-ANMAT, ENACOM, INTA e INTI tendrán revisiones mensuales para detectar duplicidad de funciones.
-Instituto Nacional de Agricultura Familiar prevé casi 800 despidos y disolución de la institución.
-INADI y el Instituto Nacional Belgraniano sufrirían su eliminación por supuesta “politización”.
-Medios Públicos de comunicación: se proyecta un retiro voluntario que reducirá parte de los 2.400 trabajadores de Televisión Pública y Radio Nacional.
El presupuesto para 2026 recortará partidas de:
-pasivos: se reducirá el pago de sentencias judiciales. Esto afecta a quienes iniciaron acciones para reajustar sus haberes.
-educación: eliminarán pisos de financiamiento para ciencia, técnica.
-asignaciones familiares: derogarán su indexación.
-subsidios: se quitarán los subsidios al gas en las zonas frías y bajarán los aportes para el transporte.
-discapacidad: se recortarán las pensiones.
-tarifas de servicios: se prevé un aumento luz y gas.
El AMBA sufrirá incremento en boletas de energía y en transporte
Concretamente, las autoridades reducirán las ayudas y acercarán las tarifas a la recuperación de costos de los privados.
Se trata del resultado de una negociación directa con el FMI donde se detalla la evolución prevista de los subsidios energéticos:
-2,1% del Producto Bruto Interno en 2023,
-1,5% del PBI en 2024 y 2025
-0,7 % del PBI en 2026
-0,3% del PBI en 2027.
Pero, a partir del 1º enero de 2026 miles de usuarios dejarán de recibir beneficios y pagarán el precio pleno de la energía. Además, quienes los mantengan también recibirán aumentos. Los beneficiarios actuales de los subsidios no deberán volver a inscribirse, pero el Gobierno evaluará si les corresponde el beneficio.
La combinación de atraso cambiario, déficit, estimaciones irreales de inflación y crecimiento ficticio vuelven inconsistente la narrativa oficial. La economía seguirá chocando con la falta de divisas. Lo peor no pasó.
Las ramas ligadas al consumo masivo, comercio minorista y manufactura muestran una dinámica débil y el rebote difícilmente pueda aparecer si no hay crédito.
Para el economista Fernando Marull la inflación de 2026 podría ubicarse “por encima del 20%”, el doble de las estimaciones de la Casa Rosada.
Crecerá la desocupación y la subocupación
Si se proyecta a todo el país, unas 2,5 millones de personas se encontraban desocupadas en el tercer trimestre de 2025.
Sin embargo, lo dramático llega al analizar cualitativamente al empleo en Argentina.
El número de puestos de trabajo informales abarcó al 43,2% del total, lo que implica un aumento 1,6 puntos con respecto al tercer trimestre de 2024.
A esta hoguera se le sumarán los miles de agentes estatales que Luis Caputo y Federico Sturzenegger planean desafectar.