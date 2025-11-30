Estudiantes LP derrotó 0-1 1 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, para avanzar a las semifinales del Torneo Clausura. Gol de Tiago Palacios en el 2do. tiempo, que definió una noche cargada de presión y clima hostil.
0-1 EN SANTIAGO DEL ESTERO
Estudiantes LP ganó a Central Córdoba (Toviggino) y puede jugar contra Barracas Central (Tapia)
Estudiantes LP venció 0-1 a Central Córdoba y jugará una semifinal del Torneo Clausura, quizás contra Barracas Central. Juan Verón contra Claudio Tapia.
Estudiantes espera al ganador del cruce entre Gimnasia y Esgrima LP y Barracas Central.
O será el gran clásico platense o será el cruce del equipo de Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia.
El presidente (suspendido) de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, escaló su conflicto con la AFA y sus dirigentes, Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Según el extenso reportaje publicado por Clarín y firmado por Daniel Avellaneda, Verón criticó el modelo de la AFA por ser una "práctica dictatorial" que castiga la disidencia.
- "Quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas. En vez de generar recursos para que los administren los clubes, lo que hacen es mantener el status quo", afirmó Verón.
- "Con nosotros, Tapia se manejó como un dictador."
- "No veo como algo descabellado que quieran mandar a Estudiantes al descenso. Lo veo que puede llegar a pasar."
El dirigente de Estudiantes lamentó que el fútbol argentino siga hablando de árbitros y polémicas, en lugar de avanzar hacia la evolución y la mejora de la competitividad, que se ve afectada por el actual formato de 30 equipos.
El partido
El visitante llegó al Estadio Madre de Ciudades en medio de una previa complicada, marcada por incidentes con la policía local y un corte de luz en el hotel durante la tarde.
En el campo de juego el equipo de Eduardo Domínguez debió sobreponerse a un desarrollo friccionado. El 1er. tiempo fue pobre.
Toda la acción en la mitad de la cancha y muchas imprecisiones. Estudiantes LP tuvo un disparo de Palacios. Los locales tampoco inquietaron a Fernando Muslera.
El complemento mostró a la visita más decidida, con mejores combinaciones ofensivas y un crecimiento notorio de Palacios.
A los 66', una buena jugada colectiva terminó con el zurdazo del volante ofensivo. Festejo 'pincharrata'.
Domínguez ingresó a Benedetti, Tobio Burgos, Alario, Rodríguez y Sosa.
Casi de inmediato 'El Ferroviario' tuvo un pelotazo en el travesaño pero luego Estudiantes se ordenó y defendió la ventaja.
Más allá de la eliminación, Central Córdoba cerró un año que superó todas las expectativas y que reforzó su identidad competitiva a nivel nacional e internacional.
Los de Santiago del Estero compitieron en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, consiguiendo un épico triunfo ante Flamengo en el Maracaná, justamente nuevo campeón de América.
