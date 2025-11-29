Certamen Miss Universo: Se dio a conocer la ruta del delito liderada por Rocha Cantú

La orden de detención señala la clave del delito : "Puede inferirse (de conversaciones telefónicas reveladas) que no pagan impuestos al no cruzar por aduanas" y, peor aún, "tienen negociaciones con autoridades federales para que los dejen pasar sin ningún problema".

Pago a la 'Maña' (léase crimen organizado)

El blindaje de la operación era total. Una intervención telefónica revela cómo Roldán Morales explica que, por cada pipa cruzada, el servicio de "protección" costaba 4.000 dólares e incluía el soborno tanto a la "maña" (crimen organizado) como a la Guardia Nacional y la Fiscalía.

En este punto, los criminales hablaban abiertamente de cómo los "socios" guatemaltecos no solo se encargaban de la logística, sino que escoltaban las unidades para garantizar la tranquilidad de los choferes.

Una vez en México, el combustible ilícito era trasladado a predios en Querétaro, como La Espuela y El Patio. Es en estos puntos donde la trama alcanzaba su máxima perversidad: la organización adulteraba el combustible, mezclando aditivos como el MTBE con nafta para hacerlo pasar por diésel.

El objetivo era que el hidrocarburo, que se comparaba con la "Poderosa Culera", alcanzara los estándares necesarios sin que oliera a otra sustancia, facilitando su venta a través de empresas fachada como Pyth o Tabasco Capital.

Red de combustible

La investigación ubica a Rocha Cantú en la cúpula, atribuyéndole funciones de dirección y la responsabilidad de "comercializar al consumidor final el combustible obtenido ilícitamente... a través de sus estaciones de servicio (gasolineras)". Su participación era millonaria, obteniendo ganancias a partir de su inversión.

Pero el cáncer de la corrupción no terminaba en la frontera. Las pruebas obtenidas en un cateo en la Ciudad de México revelan "Pagos de arreglos" a oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), la FGR de Querétaro y la FEMDO (Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada).

La fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez, adscrita a la FEMDO, es señalada directamente por recibir dinero de la organización a cambio de filtrar información. Su vinculación fue confirmada por seguimientos que la captaron subiendo al vehículo del líder de la trama, Jacobo Reyes León, justo después de que este anunciara por teléfono que iba a entregarle dinero.

La red de Rocha Cantú no solo traficaba con hidrocarburos, sino que compraba impunidad con una impunidad descarada, llevando el huachicol a los más altos círculos empresariales y gubernamentales, concluyó la fuente de referencia.

