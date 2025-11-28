Posible diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro

El medio estadounidense publicó en X

Noticias de última hora: Se dice que el presidente Trump mantuvo una llamada con Nicolás Maduro, de Venezuela, la semana pasada, en medio de amenazas estadounidenses de acción militar. La llamada incluyó una posible reunión entre ambos, según informaron personas con conocimiento del asunto.

