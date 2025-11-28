urgente24
Posible diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro

La conversación telefónica, según fuertes versiones, se dio en presencia de Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. Silencio en Washington.

28 de noviembre de 2025 - 18:53
Ambos mandatarios hablaron  por teléfono

El Presidente estadounidense Donald Trump y el líder venezolano Nicolás Maduro habrían hablaron por teléfono a fines de la semana pasada donde, se especula, coincidieron en lograr una posible reunión entre ambos. Las versiones fueron retomadas por un medio de USA.

En USA

La reunión podría llevarse a cabo en los Estados Unidos, pero todavía no hay planes concretos para que se realice, según fuentes citadas por el New York Times.

En la conversación telefónica también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, según le dijeron al diario dos fuentes con conocimiento de la llamada. Desde la Casa Blanca, sin embargo, se negaron a hablar del tema.

La conversación se habría producido antes del 24 de noviembre, cuando entró en vigencia la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista.

Marco Rubio, secretario de Estado, de la administración Trump

Según la administración Trump, el cartel, que estaría liderado por Maduro y otros altos cargos del régimen, es responsable de la "violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", junto con otras organizaciones como Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El medio estadounidense publicó en X

Noticias de última hora: Se dice que el presidente Trump mantuvo una llamada con Nicolás Maduro, de Venezuela, la semana pasada, en medio de amenazas estadounidenses de acción militar. La llamada incluyó una posible reunión entre ambos, según informaron personas con conocimiento del asunto. Noticias de última hora: Se dice que el presidente Trump mantuvo una llamada con Nicolás Maduro, de Venezuela, la semana pasada, en medio de amenazas estadounidenses de acción militar. La llamada incluyó una posible reunión entre ambos, según informaron personas con conocimiento del asunto.

