Julio De Vido seguirá preso: La Justicia volvió a rechazarle la domiciliaria pese a su cuadro de salud

“El sistema de atención intramuros y extramuros respondió con suficiencia frente al evento agudo”, señaló en su fallo.

Además, remarcó que, tras la intervención, De Vido fue dado de alta en condiciones favorables:

“Estabilidad hemodinámica, ausencia de signos de insuficiencia cardíaca y buena tolerancia general”.

El planteo de la defensa de Julio De Vido y las enfermedades crónicas

La defensa del ex funcionario había insistido con el pedido de prisión domiciliaria argumentando un deterioro en su estado de salud. Entre las afecciones mencionadas figuran hipertensión arterial, diabetes insulinodependiente y dislipemia.

Según el planteo, la cárcel no ofrecía las condiciones adecuadas para su tratamiento y solicitaron que pudiera cumplir la condena en su chacra de Puerto Panal, en la localidad bonaerense de Zárate, con monitoreo electrónico.

Incluso remarcaron que la reciente intervención cardíaca agravaba su situación y cuestionaron la calidad de la atención médica dentro del penal.

El rol de la fiscalía y la querella

Antes de resolver, el tribunal solicitó informes médicos tanto a la unidad penitenciaria como al Cuerpo Médico Forense.

El fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik, y la querella que representa a los familiares de la tragedia de Once -a cargo del abogado Leonardo Menghini- se pronunciaron en contra del pedido y solicitaron que fuera rechazado.

La condena por la tragedia de Once

De Vido se encuentra detenido desde el 13 de noviembre, cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena de cuatro años de prisión.

La pena quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012. En ese hecho, un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación y provocó la muerte de 51 personas.

Otros frentes judiciales abiertos

Además de esta condena, el ex ministro enfrenta otros procesos judiciales. Entre ellos, continúa siendo juzgado en el caso de los cuadernos de la corrupción y en la causa vinculada al programa de viviendas Sueños Compartidos, impulsado por las Madres de Plaza de Mayo.

Qué ordenó la Justicia

En su resolución, el juez también dispuso que el Servicio Penitenciario Federal continúe con el seguimiento médico del ex funcionario.

Entre las medidas, ordenó mantener controles periódicos, garantizar una dieta acorde a sus patologías y asegurar “guardia médica las 24 horas durante todo el año”.

Finalmente, Basílico concluyó que no existe un cuadro de gravedad actual que justifique el beneficio solicitado: “tales extremos impiden concluir que exista, al presente, un estado de descompensación o gravedad actual que torne procedente la morigeración pretendida”.

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