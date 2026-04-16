PODS 9_980x80_NARANJA
urgente24
MUNDO Donald Trump > Irán > Pete Hegseth

NEGOCIACIÓN O FUEGO

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump: "Estamos vigilando a Irán" y los medios son "antipatriotas"

El secretario de Defensa de la administración de Trump amederenta al régimen iraní para que acepte un acuerdo nuclear y, al estilo del gobierno de Milei, critica la cobertura "antipatriota" de la guerra.

16 de abril de 2026 - 10:30
Trump, Marco Rubio, J.D. Vance y Pete Hegseth (EL MUNDO. ES)

Trump, Marco Rubio, J.D. Vance y Pete Hegseth (EL MUNDO. ES)

EL MUNDO DE ESPAÑA

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amedrentó este jueves a Irán para forzarlo a que acepte un acuerdo con Washington que desmantele su programa de enriquecimiento de uranio. También se vanaglorió de que era “inquebrantable” el bloqueo militar estadounidense sobre Ormuz, a pesar de que, veinticuatro horas antes, su jefe, el presidente Donald Trump, anunciara la supuesta reapertura “permanente” de dicho estrecho, en un claro manotazo de ahogado tendiente a complacer tanto a los mercados como a Pekín, ante el alza de los precios internacionales del crudo.

Sus declaraciones ocurren en medio de una frágil tregua con Irán y justamente cuando la delegación pakistaní, mediadora del conflicto, negocia desde la capital iraní un alto al fuego duradero, que incluya tanto los requisitos estadounidenses como los iraníes, por ejemplo, un cese de los ataques israelíes al Líbano y el desmantelamiento del programa atómico persa, el gran meollo de la cuestión.

Seguir leyendo

Los estamos vigilando. Nuestras capacidades militares no son las mismas que las suyas. Recuerden, esta no es una lucha justa Los estamos vigilando. Nuestras capacidades militares no son las mismas que las suyas. Recuerden, esta no es una lucha justa

PETE HEGSETH
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, sobre la guerra en Irán.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, sobre la guerra en Irán.

"Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el bien del pueblo iraní (...) Pero si Irán elige mal, entonces habrá un bloqueo y bombardeos sobre infraestructura, energía y electricidad", afirmó el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, usando la misma amenaza de Trump contra el país persa.

“Teherán tiene que elegir sabiamente”, sentenció Hegseth en medio del nuevo pulso negociador de la Casa Blanca para conseguir lo que quiere: que el país persa y sus proxies chiitas, tales como los hutíes de Yemen y Hezbolá, nunca desarrollen una bomba atómica.

A pesar de esta hipótesis esbozada por Washington y Tel Aviv, de que Teherán enriquece uranio a valores cercanos a los militares, el asesor de Trump hasta hace tres semanas, Joe Kent, aseguró que la Casa Blanca está utilizando el mismo pretexto que el expresidente George W. Bush usó para legitimar la guerra con Irak en 2003, lo que, más tarde, se confirmaría como falaz ya quye la propia CIA en 2012 llegó a la conclusión que no había allí armas de destrucción masiva.

Embed - Joe Kent niega que hubiera alertas de un ataque sorpresa de Irán

Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos hasta mediados de marzo y asesor clave de Donald Trump en la lucha contra el terrorismo, reveló en una entrevista con el presentador Tucker Carlson que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y planteó sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "lobby israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

El jefe de guerra de Trump arremete contra los medios por la cobertura “antipatriota”

Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Donald Trump, también arremetió este jueves contra los medios de comunicación por su “cobertura antipatriótica” de la guerra contra Irán.

No puedo evitar fijarme en el flujo interminable de basura, en la cobertura implacablemente negativa que no pueden resistirse a difundir a pesar del éxito histórico e importante de este esfuerzo No puedo evitar fijarme en el flujo interminable de basura, en la cobertura implacablemente negativa que no pueden resistirse a difundir a pesar del éxito histórico e importante de este esfuerzo

Embed - DIRECTO | EE.UU: PETE HEGSETH, SECRETARIO de DEFENSA, informa sobre la GUERRA contra IRÁN | RTVE

El funcionario insignia de Trump calificó la cobertura de la guerra de "increíblemente antipatriótica" y aseguró que la "animadversión con motivaciones políticas" de los principales medios de comunicación hacia el presidente Trump "ciega por completo ante la brillantez de nuestros guerreros estadounidenses".

Más notas de Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES