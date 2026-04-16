Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump: "Estamos vigilando a Irán" y los medios son "antipatriotas"

“Teherán tiene que elegir sabiamente”, sentenció Hegseth en medio del nuevo pulso negociador de la Casa Blanca para conseguir lo que quiere: que el país persa y sus proxies chiitas, tales como los hutíes de Yemen y Hezbolá, nunca desarrollen una bomba atómica.

A pesar de esta hipótesis esbozada por Washington y Tel Aviv, de que Teherán enriquece uranio a valores cercanos a los militares, el asesor de Trump hasta hace tres semanas, Joe Kent, aseguró que la Casa Blanca está utilizando el mismo pretexto que el expresidente George W. Bush usó para legitimar la guerra con Irak en 2003, lo que, más tarde, se confirmaría como falaz ya quye la propia CIA en 2012 llegó a la conclusión que no había allí armas de destrucción masiva.

Embed - Joe Kent niega que hubiera alertas de un ataque sorpresa de Irán

Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos hasta mediados de marzo y asesor clave de Donald Trump en la lucha contra el terrorismo, reveló en una entrevista con el presentador Tucker Carlson que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y planteó sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "lobby israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

El jefe de guerra de Trump arremete contra los medios por la cobertura “antipatriota”

Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Donald Trump, también arremetió este jueves contra los medios de comunicación por su “cobertura antipatriótica” de la guerra contra Irán.

No puedo evitar fijarme en el flujo interminable de basura, en la cobertura implacablemente negativa que no pueden resistirse a difundir a pesar del éxito histórico e importante de este esfuerzo No puedo evitar fijarme en el flujo interminable de basura, en la cobertura implacablemente negativa que no pueden resistirse a difundir a pesar del éxito histórico e importante de este esfuerzo

Embed - DIRECTO | EE.UU: PETE HEGSETH, SECRETARIO de DEFENSA, informa sobre la GUERRA contra IRÁN | RTVE

El funcionario insignia de Trump calificó la cobertura de la guerra de "increíblemente antipatriótica" y aseguró que la "animadversión con motivaciones políticas" de los principales medios de comunicación hacia el presidente Trump "ciega por completo ante la brillantez de nuestros guerreros estadounidenses".

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