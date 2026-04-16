El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amedrentó este jueves a Irán para forzarlo a que acepte un acuerdo con Washington que desmantele su programa de enriquecimiento de uranio. También se vanaglorió de que era “inquebrantable” el bloqueo militar estadounidense sobre Ormuz, a pesar de que, veinticuatro horas antes, su jefe, el presidente Donald Trump, anunciara la supuesta reapertura “permanente” de dicho estrecho, en un claro manotazo de ahogado tendiente a complacer tanto a los mercados como a Pekín, ante el alza de los precios internacionales del crudo.
NEGOCIACIÓN O FUEGO
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump: "Estamos vigilando a Irán" y los medios son "antipatriotas"
El secretario de Defensa de la administración de Trump amederenta al régimen iraní para que acepte un acuerdo nuclear y, al estilo del gobierno de Milei, critica la cobertura "antipatriota" de la guerra.
El secretario de guerra de Trump declaró durante una rueda de prensa desde el Pentágono que las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar los ataques contra el territorio iraní.
Sus declaraciones ocurren en medio de una frágil tregua con Irán y justamente cuando la delegación pakistaní, mediadora del conflicto, negocia desde la capital iraní un alto al fuego duradero, que incluya tanto los requisitos estadounidenses como los iraníes, por ejemplo, un cese de los ataques israelíes al Líbano y el desmantelamiento del programa atómico persa, el gran meollo de la cuestión.
"Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el bien del pueblo iraní (...) Pero si Irán elige mal, entonces habrá un bloqueo y bombardeos sobre infraestructura, energía y electricidad", afirmó el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, usando la misma amenaza de Trump contra el país persa.
“Teherán tiene que elegir sabiamente”, sentenció Hegseth en medio del nuevo pulso negociador de la Casa Blanca para conseguir lo que quiere: que el país persa y sus proxies chiitas, tales como los hutíes de Yemen y Hezbolá, nunca desarrollen una bomba atómica.
A pesar de esta hipótesis esbozada por Washington y Tel Aviv, de que Teherán enriquece uranio a valores cercanos a los militares, el asesor de Trump hasta hace tres semanas, Joe Kent, aseguró que la Casa Blanca está utilizando el mismo pretexto que el expresidente George W. Bush usó para legitimar la guerra con Irak en 2003, lo que, más tarde, se confirmaría como falaz ya quye la propia CIA en 2012 llegó a la conclusión que no había allí armas de destrucción masiva.
Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos hasta mediados de marzo y asesor clave de Donald Trump en la lucha contra el terrorismo, reveló en una entrevista con el presentador Tucker Carlson que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y planteó sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "lobby israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.
El jefe de guerra de Trump arremete contra los medios por la cobertura “antipatriota”
Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Donald Trump, también arremetió este jueves contra los medios de comunicación por su “cobertura antipatriótica” de la guerra contra Irán.
El funcionario insignia de Trump calificó la cobertura de la guerra de "increíblemente antipatriótica" y aseguró que la "animadversión con motivaciones políticas" de los principales medios de comunicación hacia el presidente Trump "ciega por completo ante la brillantez de nuestros guerreros estadounidenses".
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