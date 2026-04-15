La Casa Blanca buscó el miércoles (15/04) bajar la ansiedad en torno a un eventual acuerdo con Irán: reconoce “optimismo”, pero advierte que no hay nada cerrado y desmiente versiones sobre avances concretos.
GUERRA EN MEDIO ORIENTE
USA desmiente avances formales con Irán y baja expectativas de acuerdos inmediatos
USA reconoce “optimismo” sobre los acuerdos de paz con Irán. Pero advierte que "no hay nada oficial". Desmiente versiones sobre avances concretos.
La administración de Donald Trump se declaró “optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán, aunque dejó en claro que las negociaciones siguen abiertas y sin definiciones formales.
Qué dijo la vocera de la Casa Blanca
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó confirmar una nueva ronda de conversaciones, aunque deslizó que Islamabad volvería a ser la sede probable, tras el contacto inicial del fin de semana. La funcionaria afirmó
Según reportes de CNN citados por NA, una eventual delegación estadounidense regresaría a Pakistán, donde el vicepresidente J. D. Vance encabezó las conversaciones preliminares con emisarios iraníes.
Leavitt agregó
Sin prórroga del alto el fuego
En paralelo, la Casa Blanca salió a enfriar versiones que daban por hecha una extensión del alto el fuego en el marco de las negociaciones.
Leavitt fue categórica:
La funcionaria remarcó que Washington sigue “plenamente comprometido” con el diálogo, pero sin validar avances específicos.
Expectativa moderada y cautela
El mensaje oficial combina dos señales típicas de este tipo de procesos:
-
Optimismo controlado, para sostener el canal diplomático.
Negación de avances prematuros, para evitar costos políticos si las tratativas fracasan.
En ese equilibrio, la Casa Blanca intenta mantener abiertas las negociaciones con Teherán sin sobreactuar resultados que, por ahora, siguen en fase exploratoria. Sobre el tema, publicamos afirmaciones de Donald Trump
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