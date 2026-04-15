USA desmiente avances formales con Irán y baja expectativas de acuerdos inmediatos

Leavitt agregó

Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez

Sin prórroga del alto el fuego

En paralelo, la Casa Blanca salió a enfriar versiones que daban por hecha una extensión del alto el fuego en el marco de las negociaciones.

Leavitt fue categórica:

He visto algunos informes sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto He visto algunos informes sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto

La funcionaria remarcó que Washington sigue “plenamente comprometido” con el diálogo, pero sin validar avances específicos.

Expectativa moderada y cautela

El mensaje oficial combina dos señales típicas de este tipo de procesos:

Optimismo controlado , para sostener el canal diplomático.

Negación de avances prematuros, para evitar costos políticos si las tratativas fracasan.

En ese equilibrio, la Casa Blanca intenta mantener abiertas las negociaciones con Teherán sin sobreactuar resultados que, por ahora, siguen en fase exploratoria. Sobre el tema, publicamos afirmaciones de Donald Trump

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