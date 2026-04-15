Trump proclama que "la guerra está terminada", pero enseguida se echará atrás

Trump ante FoxNews: la guerra "está muy cerca de terminar"

En diálogo con la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump insistió en que la guerra en Irán está "muy cerca de terminar", al tiempo que alardeó con que el ejército estadounidense podría arrasar los puentes, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de la República Islámica en tan solo una hora si no se llega pronto a un acuerdo, lo que, para algunos demócratas y líderes del mundo, lo convertiría en un criminal de guerra.

Podríamos destruir todos sus puentes en una hora. Podríamos destruir todas sus centrales eléctricas en una hora Podríamos destruir todos sus puentes en una hora. Podríamos destruir todas sus centrales eléctricas en una hora

TRUMP,ENTREVISTA FOX NEWS, IRÁN “Creo que está muy cerca de terminar, si”, expresó Trump sobre la guerra en Irán en un entrevista concedida a FoxNews que se emitió el miércoles 15 de abril en todo Estados Unidos. FOTO: FOXNEWS

Trump también vaticinó que Irán aceptará un acuerdo con Estados Unidos porque no le queda otra alternativa.

“Los hemos aniquilado”, dijo. “No sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. No sé cuánto tiempo más podrán aguantar porque han sido golpeados muy duramente”, sentenció.

“No queremos hacer eso, porque algún día hay que reconstruir, y reconstruir el puente lleva 10 años, incluso si eres Trump, lleva mucho tiempo”, declaró el presidente de Estados Unidos ante Fox News.

Trump además planteó que Irán tendría un arma nuclear si Washington, junto con Israel, no le hubiera declarado la guerra, a pesar de que su asesor antiterrorista hasta hace cuatro semanas, Joe Kent, renunciara a su cargo aludiendo que Teherán "no representaba una amenaza" para el pueblo estadounidense y dijera que entraron en una guerra por "presión del lobby israelí".

“Tuve que ir a la guerra”, expresó Trump en declaraciones a Fox News revaladas este miércoles.

“Si no hiciera eso ahora mismo, Irán tendría un arma nuclear. Y si tuvieran un arma nuclear, estarías llamando a todo el mundo ‘señor’. Y no quieres hacer eso”, añadió.

“Si me marchara ahora mismo, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y aún no hemos terminado”, continuó.

Delegación de Pakistán llega a Irán y Trump mantiene su bloqueo sobre Ormuz

Mientras Trump se muestra optimista, se conoce que el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, arribó en esta jornada a Irán como parte de una delegación mediadora para supuestamente mantener conversaciones de alto nivel sobre la reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

La llegada de la delegación pakistaní a Teherán se produce en medio de una frágil tregua que se encuentra en vigor desde hace dos martes. A priori, implicaba un cese de hostilidades de dos semanas, pero luego la tregua se rompió por excluir al Líbano y terminó con un primer bloqueo iraní sobre Ormuz y el fuego cruzado entre las milicias proxys chiitas y el Estado de Israel.

Más tarde, Trump dictaminó un bloqueo perpetrado por Estados Unidos sobre Ormuz, por donde fluyen los hridrocarburos del mundo, para desterrar la influencia iraní y ante el alza de los precios internacionales del crudo, lo que representa un costo político para la Casa Blanca.

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