Según confirmaron fuentes diplomáticas en Islamabad, las delegaciones de Donald Trump e Irán concluyeron una extenuante jornada de 14 horas de negociación sin lograr un acuerdo definitivo. Aunque hubo intercambio de borradores, el control estratégico del Estrecho de Ormuz y el destino de los fondos retenidos en Qatar mantienen el alto el fuego en una fragilidad absoluta.
CÓNCLAVE EN PAKISTÁN SUSPENDIDO
Trump e Irán negocian entre borradores y botas militares, pero este capítulo continuará...
Después de 14 horas de cónclave por el control de Ormuz y activos en Qatar, USA e Irán pausan definiciones. El petróleo mundial pende de un hilo
La madrugada en Islamabad no trajo la paz definitiva, pero sí el primer contacto directo de alto nivel entre Washington y Teherán desde la Revolución de 1979. Bajo un despliegue militar sin precedentes en la capital pakistaní, los enviados de Donald Trump —encabezados por el vicepresidente JD Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff— se sentaron frente a frente con la cúpula iraní para intentar desactivar una guerra de seis semanas que ha puesto al mundo al borde del colapso energético.
Estrecho de Ormuz: El nudo gordiano que traba la paz
El principal campo de batalla ya no son solo los desiertos, sino los mapas navales. El Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo mundial, sigue siendo el punto de máxima tensión. Mientras el Pentágono asegura estar "creando las condiciones" para el desminado y afirma que dos buques de guerra ya transitaron la zona, la Guardia Revolucionaria desmiente cualquier paso estadounidense y amenaza con actuar "severamente" contra cualquier navío militar en la vía marítima.
Teherán no solo exige el control soberano del paso, sino que ha puesto sobre la mesa una propuesta que irrita a la Casa Blanca: el cobro de tasas de tránsito. Para Trump, el libre paso es innegociable, sumado a la parálisis total del programa de enriquecimiento nuclear iraní.
Sin embargo, la desconfianza es total; los iraníes llegaron a la mesa vestidos de riguroso luto y portando mochilas de niños fallecidos en un bombardeo estadounidense a una escuela, un gesto cargado de simbolismo que tensó el clima de la reunión desde el primer minuto.
Fondos en Qatar y reparaciones de guerra: El costo de la tregua
La billetera es el otro gran escollo. Fuentes persas deslizaron a la agencia Reuters que Estados Unidos habría aceptado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros, una versión que un funcionario de la administración Trump negó rotundamente de inmediato. Teherán no se mueve de su posición: exige la liberación de esos fondos, el pago de reparaciones por los daños de la guerra y un alto el fuego regional que incluya al Líbano.
Este último punto choca de frente con la estrategia de Israel, aliado clave de Washington, que continúa bombardeando posiciones de Hezbolá y sostiene que ese conflicto es ajeno al pacto bilateral entre USA e Irán. La delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el canciller Abbas Araqchi, busca capitalizar el desgaste político de Trump —quien ya sufre la presión interna por el precio de la gasolina— para forzar una salida económica que oxigene al régimen.
Desconfianza mutua y la sombra de Mojtaba Khamenei en la mesa
A pesar de que los enviados de Trump y del líder supremo Mojtaba Khamenei intercambiaron borradores técnicos, las "discrepancias" son profundas. La fuente pakistaní mediadora describió el encuentro como una montaña rusa emocional, con "altibajos en el ánimo y tensiones fluctuantes". El peso de la historia y las miles de muertes tras seis semanas de combates directos nublan cualquier posibilidad de un apretón de manos rápido.
Tras un breve descanso, las conversaciones se reanudarán este domingo
Para Washington, el tiempo corre: cada día de bloqueo en Ormuz dispara el precio del petróleo y erosiona la imagen de Trump ante sus votantes.
Para Irán, la negociación es una prueba de supervivencia ante el asedio militar. Lo que suceda en las próximas horas en Islamabad definirá si el frágil alto el fuego de dos semanas se convierte en una ruta de salida o en el preludio de una escalada aún más sangrienta.
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