Trump e Irán negocian entre borradores y botas militares, pero este capítulo continuará...

Fondos en Qatar y reparaciones de guerra: El costo de la tregua

La billetera es el otro gran escollo. Fuentes persas deslizaron a la agencia Reuters que Estados Unidos habría aceptado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros, una versión que un funcionario de la administración Trump negó rotundamente de inmediato. Teherán no se mueve de su posición: exige la liberación de esos fondos, el pago de reparaciones por los daños de la guerra y un alto el fuego regional que incluya al Líbano.

Este último punto choca de frente con la estrategia de Israel, aliado clave de Washington, que continúa bombardeando posiciones de Hezbolá y sostiene que ese conflicto es ajeno al pacto bilateral entre USA e Irán. La delegación iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el canciller Abbas Araqchi, busca capitalizar el desgaste político de Trump —quien ya sufre la presión interna por el precio de la gasolina— para forzar una salida económica que oxigene al régimen.

Desconfianza mutua y la sombra de Mojtaba Khamenei en la mesa

A pesar de que los enviados de Trump y del líder supremo Mojtaba Khamenei intercambiaron borradores técnicos, las "discrepancias" son profundas. La fuente pakistaní mediadora describió el encuentro como una montaña rusa emocional, con "altibajos en el ánimo y tensiones fluctuantes". El peso de la historia y las miles de muertes tras seis semanas de combates directos nublan cualquier posibilidad de un apretón de manos rápido.

Tras un breve descanso, las conversaciones se reanudarán este domingo

Para Washington, el tiempo corre: cada día de bloqueo en Ormuz dispara el precio del petróleo y erosiona la imagen de Trump ante sus votantes.

Para Irán, la negociación es una prueba de supervivencia ante el asedio militar. Lo que suceda en las próximas horas en Islamabad definirá si el frágil alto el fuego de dos semanas se convierte en una ruta de salida o en el preludio de una escalada aún más sangrienta.

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